Η Βαλένθια είναι η πρωτεύουσα και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθιας και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία, με πληθυσμό 810.064 κατοίκων το 2008.

Πρόκειται για την 22η πιο πολυπληθή κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 35η πιο πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πληθυσμό 2.300.000 κατοίκους που ζουν στη μητροπολιτική περιοχή της Βαλένθιας.

Σύμφωνα με το el.wikipedia.org, η πόλη βρίσκεται κτισμένη στις όχθες του ποταμού Τούρια ενώ διαθέτει μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις, από τις σημαντικότερες στη δυτική Μεσόγειο.

Στο ιστορικό της κέντρο συναντάται ένα πυκνό δίκτυο μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η Llotja de la Seda ( Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1996).

Ορόσημο της είναι αναμφίβολα η Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών (Ciutat de les Arts i les Ciències), ένα πρωτοποριακό και φουτουριστικό συγκρότημα – μουσείο σχεδιασμένο από τον Σαντιάγο Καλατράβα.

The EU🇪🇺 bank @EIB joins forces with Valencia🇪🇸 City Council to build 323 🆕 affordable housing units, 85% of which will be in #nearzero ⚡️ energy 🏘️ buildings. Over 450 jobs 🏗️👷🏼‍♂️ are expected to be created during the construction phase ➡️https://t.co/4PTXB6Dr2a #EnergyEfficiency pic.twitter.com/1LIHdomxAR — Energy4Europe 🇪🇺 (@Energy4Europe) April 15, 2021

Today we celebrate #WorldArtDay, and in honour of this event, why not a visit to this incredible fresco painting almost two square metres in size, located in San Nicolás Church?#VisitValència pic.twitter.com/e3aZgZad6F — Visit València Spain (@ValenciaCity) April 15, 2021

.@MakerSpaceDir City of Arts and Sciences #Valencia is an almost otherworldly venue that offers many learning experiences @CACiencies pic.twitter.com/RiPNBpHK7C — Jeff Cotrupe (@jeffcotrupe) April 20, 2021

You can’t discover the essence of València without walking through its maritime neighbourhoods. Discover them! #VisitValència #ValènciaMoodONhttps://t.co/6RD7Y133rV pic.twitter.com/TYDAPMJsC4 — Visit València Spain (@ValenciaCity) April 14, 2021

Founded in 138B.C. by the Romans, València is an overlap of Roman, Visigothic, Muslim and Medieval cultures

Over 2000 years of history offer much to discover! https://t.co/pxWDfTGHAV#ValènciaMoodON pic.twitter.com/C9lPzNMWSH — Visit València Spain (@ValenciaCity) April 21, 2021

Did you know that València is home to Europe’s narrowest building? #ValènciamoodON pic.twitter.com/5QJ1GMmiKS — Visit València Spain (@ValenciaCity) April 21, 2021

How Valencia became the first city in the world to verify its tourism carbon emissions https://t.co/G7JqQgEmtQ pic.twitter.com/sy7eNtVyqA — Ecarz.co.uk (@Ecarz_co_uk) April 16, 2021