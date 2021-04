Το άνοιγμα αυτής της εβδομάδας στο High Museum στην Ατλάντα σφραγίστηκε με το «Underexposed», μια έκθεση που προβάλλει γυναίκες φωτογράφους από τον περασμένο αιώνα.

Τακτοποιημένο κατά περίπου χρονολογική σειρά, η εκπομπή, την οποία επιμελήθηκε η Sarah Kennel, περιλαμβάνει πάνω από 100 έργα και απεικονίζει τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες έχουν προωθήσει την πειθαρχία – στη μόδα και τη φωτογραφία ντοκιμαντέρ, τη διαφήμιση και τη δημοσιογραφία και πειραματισμούς με τις τεχνολογικές πτυχές του ίδιου του μέσου , συμπεριλαμβανομένων των κυανοτύπων της Anna Atkins στα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς και των πιο σύγχρονων επαναλήψεων του Meghann Riepenhoff με την ίδια τεχνική εκτύπωσης του ήλιου.

Το πρώτο μισό της έκθεσης εξετάζει τους ασκούμενους που εμφανίστηκαν ως πρωτοπόροι (Dorothea Lange, Ilse Bing), ενώ το δεύτερο εκτιμά τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες έχουν στραφεί στη φωτογραφία όχι μόνο ως μέσο τεκμηρίωσης ή αυτοέκφρασης αλλά και ως αυτό που ανακρίνει άμεσα ζητήματα φυλής και φύλου (όπως με το «Les Trois Femmes Deux» της Mickalene Thomas από το 2018) και διαλύει τα στερεότυπα γύρω από τη θηλυκότητα και την οικιακή ζωή (βλ. «Gathering Paradise» του Sandy Skoglund από το 1991).

Μαζί με τις γυναίκες που έχουν μόνο τα οικιακά καθήκοντά τους, όπως η Μάριον Πάλφι, μια Γερμανίδα μετανάστρια που κατέγραψε τον διαχωρισμό στο Νότο στις αρχές της δεκαετίας του 1940, είναι σύγχρονοι κατασκευαστές όπως οι Nan Goldin, Carrie Mae Weems και Sheila Pree Bright.

Ωστόσο, όλες οι καλλιτέχνιδες που εμφανίζονται στην έκθεση, εξετάζουν, με τον τρόπο τους, «την πολυπλοκότητα όχι μόνο της ταυτότητας, αλλά και ολόκληρης της πράξης των σχέσεων ισχύος πίσω από τη φωτογραφία».

Η έκθεση «Underexposed: Women Photographers From the Collection» είναι διαθέσιμη από τις 17 Απριλίου έως την 1η Αυγούστου στο High Museum of Art, 1280 Peachtree Street, Atlanta, 30309.