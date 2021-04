Από τότε που χώρισε με τον Brad Pitt το 2016, η 45χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει αναλάβει λιγότερα έργα από ό,τι θα έκανε κανονικά, λέγοντας στο Entertainment Weekly σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 20 Απριλίου, «Μου αρέσει να σκηνοθετώ, αλλά η αλλαγή στην οικογενειακή μου κατάσταση δεν μου επέτρεψε να σκηνοθετήσω για μερικά χρόνια». Όπως εξήγησε η διάσημη μαμά «χρειάστηκε να κάνω πιο σύντομες δουλειές και να είμαι περισσότερο στο σπίτι, οπότε επέστρεψα λίγο στη δουλειά μου ως ηθοποιός. Αυτή είναι η αλήθεια».

Εκείνη και ο Brad μοιράζονται την επιμέλεια των πέντε από τα έξι παιδιά τους, Pax, Zahara, Shiloh και τα δίδυμα Vivienne και Knox, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, Maddox, είναι πλέον 18.

Μια πηγή αποκάλυψε ότι το πρώην ζευγάρι έδωσε προτεραιότητα στην υγεία και την ευτυχία των παιδιών τους, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, αποκαλύπτοντας: «Όλα τα παιδιά είναι σπίτι με την Angelina, αλλά συνεχίζουν να βλέπουν τον Brad τακτικά».

«Συνεχίζουν με τα μαθήματά τους στο σχολείο, εξασκούν τις γλώσσες τους, παίζουν όργανα, επιτραπέζια παιχνίδια και βοηθούν να μαγειρέψουν το δείπνο», συνέχισε η πηγή. «Δεν υπήρξε και πολλή προσαρμογή, δεδομένου ότι έχουν συνηθίσει να κάνουν μαθήματα για το σχολείο από το σπίτι».

Ωστόσο, τα γυρίσματα για την ταινία θρίλερ του HBO Max «Those Who Wish Me Dead» πραγματοποιήθηκαν στο Νέο Μεξικό πριν από την πανδημία και η ηθοποιός είχε τα παιδιά δίπλα της για ολόκληρη την παραγωγή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά θα πετούσαν πίσω στο Los Angeles κάποιες μέρες για να δουν και τον Brad. Στο θρίλερ του Taylor Sheridan, η Jolie υποδύεται τη Hannah, μια πυροσβέστη που της αναθέτουν την προστασία ενός 12χρονου παιδιού.

Όπως είχε αναφέρει παλιότερο δημοσίευμα του E!News «η Angelina Jolie τους κακομαθαίνει με καροτσάκια γεμάτα παιχνίδια και αθλητικά είδη. Τις αρέσει να τους αγοράζει νέα πράγματα. Έπρεπε να δουλεύει αρκετά και ήθελε να περνάνε καλά και να είναι απασχολημένα».