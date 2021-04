GIVE PEACE A CHANCE.

All we are saying is «Give Peace A Chance»

Never-before-seen demo performance, filmed in the Bahamas on 25 May 1969 – New 5K transfer.

#youaretheplasticonoband

Δημοσιεύτηκε από John Lennon στις Τρίτη, 13 Απριλίου 2021