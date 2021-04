H εμφάνιση θρόμβωσης σε συνδυασμό με χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων θα πρέπει να αναγνωριστεί ως «πολύ σπάνια παρενέργεια» του εμβολίου Covid-19 της Johnson & Johnson, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ο οργανισμός τονίζει πάντως ότι τα οφέλη υπερσταθμίζουν τον πιθανό κίνδυνο και επομένως η χρήση του εμβολίου μπορεί να συνεχιστεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ωστόσο η Janssen, η βελγική θυγατρική της J&J που παράγει το εμβόλιο, θα κληθεί να διενεργήσει περαιτέρω κλινικές μελέτες, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΜΑ Έμερ Κουκ.

Σχολιάζοντας το πόρισμα του ΕΜΑ, η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου κάλεσε τις χώρες-μέλη να ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της Janssen.

«O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι σαφής: τα οφέλη του εμβολίου Johnson & Johnson για την COVID-19 υπερτερούν των κινδύνων πολύ σπάνιων και ασυνήθιστων παρενεργειών. Καλώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών μας. Οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές» δήλωσε.

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.

This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2021