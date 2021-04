Το οικοδόμημα της European Super League φαίνεται πως απειλείται με διάλυση πριν καλά καλά προλάβει να συσταθεί πλήρως. Μετά τις φήμες ότι δύο από τις έξι ομάδες της Premier League που ήταν στα ιδρυτικά μέλη της νέας λίγκας σκέφτονται να αποσυρθούν, όπως μεταδίδουν Άγγλοι και Ισπανοί, η Τσέλσι γίνεται η πρώτη ομάδα που κάνει πίσω.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το «BBC» και το «Athletic» η Τσέλσι αποσύρεται από την ESL ύστερα και από τις σφοδρές αντιδράσεις των οπαδών της που από την πρώτη στιγμή τάχθηκαν κατά του εγχειρήματος. O πρόεδρος της ομάδας, Μπρους Μπακ, είχε συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές και το προσωπικό ώστε να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις.

Μόλις μάλιστα άρχισε να γίνεται γνωστή η είδηση, ο κόσμος των «μπλε» που είχε βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αγγλίας η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να είναι η επόμενη που θα κουνήσει μαντήλι και πλέον μένει να δούμε τι συνέπειες και εξελίξεις θα φέρουν τα παραπάνω και για τις υπόλοιπες ομάδες της νέας λίγκας.

The moment Chelsea fans heard the alleged reports that the club is preparing to withdraw from the European Super League. Brilliant!pic.twitter.com/VQjYiUCwkk

— FutbolBible (@FutbolBible) April 20, 2021