Σύντομα, θα μπορείτε να παραγγείλετε το γεύμα BTS σε ένα McDonald’s κοντά σας.

Η ομάδα K-pop είναι η τελευταία συνεργασία διασημοτήτων της αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Η επιλογή μενού περιορισμένης έκδοσης του δημοφιλούς boy band θα είναι διαθέσιμη στις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Βραζιλία από τις 26 Μαΐου και, στη συνέχεια, παγκοσμίως σε 50 χώρες τον Μάιο και τον Ιούνιο. Το γεύμα BTS περιλαμβάνει κοτόπουλο McNuggets 10 κομματιών, μεσαίες πατάτες και μεσαίο αναψυκτικό, καθώς και τις νέες σάλτσες με γλυκό τσίλι και κατζούν, που φέρνουν μια γεύση από τη Νότια Κορέα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Dropping this May: The BTS Meal. pic.twitter.com/ElYPYpUc2j

Δεδομένης της παγκόσμιας δημοτικότητας του συγκροτήματος BTS, μαζί με τις πρόσφατες επιτυχίες της εταιρίας McDonald με άλλες διασημότητες από τον Τράβις Σκοτ και J Balvin, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η τελευταία συνεργασία θα έχει πολλούς θαυμαστές που θα θέλουν να γευτούν… το αγαπημένο τους συγκρότημα.

«Το συγκρότημα έχει υπέροχες αναμνήσεις από τα McDonald’s», δήλωσε η δισκογραφική εταιρεία τους, Big Hit Music. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτήν τη συνεργασία και ανυπομονούμε να μοιραστούμε το BTS Meal με τον κόσμο.»