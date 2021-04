Το θερμόμετρο… στα ύψη ανέβασε η Ελένη Φουρέιρα, βάζοντας φωτιά στο instagram με τις τελευταίες φωτογραφίες, που δημοσίευσε.

Η γνωστή τραγουδίστρια και τον τελευταίο καιρό παρουσιάστρια του House of Fame έχει κορμάρα και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς!

Μάλιστα, η ίδια φρόντισε να το αποδείξει για ακόμα μια φορά αναρτώντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό που έκαναν τους followers της να παραμιλάνε!

Η 34χρονη φωτογραφήθηκε με μαγιό, στα πλαίσια προώθησης της σειράς μαγιό, που έχει λανσάρει.

Εξάλλου, εκτός από τις φωνητικές και χορευτικές της ικανότητες, διαθέτει ένα καλλίγραμμο κορμί, το οποίο με διατροφή και γυμναστική το διατηρεί σε άψογη κατάσταση.

Η ίδια σχολίασε κάτω από τις φωτογραφίες της: «Perfectly made for a day when we can go back to the beach», φέρνοντας το καλοκαίρι νωρίτερα!

Δείτε και μόνοι σας:

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες της τραγουδίστριας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)