Η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης δεν ήταν ενεργοποιημένη όταν ένα Τesla Model S χωρίς κανέναν στο τιμόνι προσέκρουσε σε δέντρο και σκότωσε δύο άτομα, διαβεβαιώνει ο Έλον Μασκ.

Ωστόσο οι αμερικανικές αρχές ενοχλήθηκαν που ενημερώθηκαν από το Twitter και όχι απευθείας από την εταιρεία και έσπευσαν να εκδώσουν ένταλμα έρευνας για την κατάσχεση δεδομένων.

Ο Μασκ υποστήριξε με ανάρτησή του στο Twitter ότι ο Αυτόματος Πιλότος δεν ήταν ενεργός τη στιγμή της σύγκρουσης και ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να λειτουργεί σε δρόμους χωρίς διαγράμμιση.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021