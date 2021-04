Ήταν κάποτε ο επικρατέστερος πρωταγωνιστής για να παίξει τον πρίγκιπα Eric στο remake ζωντανής δράσης της Μικρής Γοργόνας, αλλά νέες διαρροές φωτογραφίες υποδηλώνουν ότι ο Χάρι Στάιλς θα ταιριάζει καλύτερα με τον ρόλο της Άριελ.

Photos of Harry Styles dressed as Ariel from ‘The Little Mermaid’ have resurfaced. pic.twitter.com/YICYiIDIew — Pop Crave (@PopCrave) April 16, 2021



Το Διαδίκτυο κατάφερε να πάρει στα «χέρια» του ένα σύνολο αχρησιμοποίητων προωθητικών λήψεων από την εμφάνιση του τραγουδιστή για το Saturday Night Live το 2019, με τον Στάιλς ντυμένο με ένα κοστούμι γοργόνας (κέλυφος σουτιέν, ουρά και όλα) και κόκκινη περούκα κρατώντας ένα ποτήρι σαμπάνιας στο ένα χέρι και ένα τσιγάρο στο στόμα του.

Ενώ ο Στάιλς είναι γνωστός για τις εκκεντρικές εμφανίσεις του μετά από αυτές τις φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Disney αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που δεν μπορεί να κάνει και οι χρήστες του Twitter συμφωνούν.

i just think that harry styles as ariel pic.twitter.com/MLsyBAKtmA — paula♡’s lu (@HAPPlLY) April 16, 2021

ariel and prince eric are the best disney couple pic.twitter.com/pqjsmdihDA — carly☀️| dj era (@codyko123) April 16, 2021

harry styles has officially claimed ariel and her entire brand pic.twitter.com/SJZhWzQ7vs — adˀᵎ (@erodaprotector) April 16, 2021