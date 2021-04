Ανατριχιαστικές εικόνες που είδαν σήμερα (19/4) το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν τη στιγμή που ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος σπεύδει να σώσει τη ζωή ενός παιδιού που έχει πέσει στις ράγες του τρένου.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας ανάρτησε στο Twitter το ινδικό Υπουργείο Σιδηροδρόμων και δείχνει έναν εργαζόμενο του σταθμού Βανγκάνι στη Βομβάη να τρέχει για να σώσει ένα παιδί τη στιγμή που διερχόμενο τρένο το προσεγγίζει με υψηλή ταχύτητα.

Το υπουργείο επαίνεσε τη γενναιότητα του εργαζόμενου, Μαγιούρ Σελκέ, ως την πράξη ενός «καλού σαμαρείτη».

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021