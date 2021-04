Κανένας δεν βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν ένα Tesla Model S προσέκρουσε σε δέντρο στο Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επιτόπου οι δύο επιβαίνοντες.

Αν και παραμένει ασαφές αν είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία «αυτόματου πιλότου», το οποίο προσφέρει αυτόνομη οδήγηση σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, η αστυνομία της κομητείας Χάρις του Τέξας πιστεύει ότι κανείς από τους δύο επιβαίνοντες δεν είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

«Δεν υπήρχε κανείς στη θέση του οδηγού» ανακοίνωσε σύμφωνα με το Reuters η αστυνομία. Ο πρώτος άνδρας βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και ο δεύτερος στο πίσω κάθισμα.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου όταν το όχημα συνέχισε να κινείται ευθεία αντί να ακολουθήσει στροφή του δρόμου.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν μόνο αφότου η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά.

Το περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την ασφάλεια των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης. Η Tesla επιμένει ότι ακόμα και όταν ο αυτόματος πιλότος είναι ενεργοποιημένος ο οδηγός πρέπει να κρατά τα χέρια στο τιμόνι και να είναι έτοιμος να παρέμβει.

Είναι όμως γνωστό ότι κάποιοι οδηγοί κάνουν κατάχρηση της τεχνολογίας και κοιμούνται στο τιμόνι ή ξαπλώνουν σε άλλο κάθισμα εν κινήσει.

Αναβάθμιση του λογισμικού των Tesla που θα προσφέρει «πλήρως αυτόνομη» οδήγηση αναμένεται εντός του έτους. Όπως είχε υποστηρίξει τον Ιανουάριο ο ιδρυτής της εταιρείας Έλον Μασκ, το αναβαθμισμένο λογισμικό θα υπερβαίνει τις ανθρώπινες ικανότητες.

Στο μεταξύ πάντως η αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Εθνικών Αυτοκινητοδρόμων διεξάγει έρευνα για 27 τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα Tesla.

Σε μια άλλη εξέλιξη που ανέφερε το Bloomberg τη Δευτέρα, μια γυναίκα ανέβηκε στον ουρανό ενός Tesla στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης για να διαμαρτυρηθεί ότι «τα φρένα τρελάθηκαν» στο αυτοκίνητό της.

A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident. pic.twitter.com/ct7RmF1agM

— Global Times (@globaltimesnews) April 19, 2021