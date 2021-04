«Όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για χρήση πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα», τονίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Δρ. Χανς Κλούγκε (Hans Kluge).

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι γινόμαστε μάρτυρες της μεγαλύτερης εκστρατείας εμβολιασμού στην ιστορία και ορισμένες σπάνιες αντιδράσεις στα εμβόλια είναι αναμενόμενες», εξηγεί σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και βραβεύτηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνει, ωστόσο, πως «η ζήτηση για εμβόλια απέχει από το να είναι ανάλογη με τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια αυτού του πρώιμου σταδίου», εκτιμώντας ότι «για να επιταχύνουμε τη ροή των εμβολίων πρέπει να αυξήσουμε δραματικά την παραγωγή τους», προτρέποντας «να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, να αυξήσουμε την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων της αδειοδότησης και τεχνολογίας και -όπου είναι αναγκαίο- της παραίτησης από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Για τον μηχανισμό COVAX σημειώνει ότι οι παραδόσεις σε πολλές χώρες επιταχύνονται και δηλώνει ότι «η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές και χρηματοδότες του COVAX και η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ έχει επιδείξει αλληλεγγύη στη στήριξή του».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας στην Περιφέρεια της Ευρώπης αναφέρει ότι «βλέπουμε μεν σημάδια ότι ο αριθμός των κρουσμάτων σταθεροποιείται, αλλά σημειώνονται ακόμη κοντά στα 1,6 εκατομμύρια νέα κρούσματα COVID-19 κάθε εβδομάδα», επομένως, «η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει τον κίνδυνο και πρέπει να ζήσουμε με τον ιό για κάποιο διάστημα ακόμα». Παράλληλα, παρατηρεί ότι «η επίπτωση της νόσου παραμένει υψηλή», καθώς «κατά τραγικό τρόπο έχουμε ξεπεράσει το ζοφερό ορόσημο των περισσοτέρων από 1 εκατομμύριο θανάτους στην Περιφέρεια Ευρώπης» και εκφράζει ανησυχία για την παραμονή των νοσηλειών σε υψηλά επίπεδα, που πιέζει τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες.

Τα μέτρα πρέπει να συνδυαστούν με την μακροπρόθεσμη στρατηγική του εμβολιασμού

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ευρώπη εξηγεί πως «πρέπει να συνδυαστούν με την μακροπρόθεσμη στρατηγική του εμβολιασμού». Σχετικά με την κόπωση και συνεπαγόμενη χαλάρωση που έχει επιφέρει η παρατεταμένη εφαρμογή τους επισημαίνει ότι ο ΠΟΥ προτείνει «τέσσερις στρατηγικές- κλειδιά, ώστε οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την κόπωση», προσθέτοντας πως «είναι σημαντικό, παρόλα αυτά, τα μέτρα κάθε είδους να λαμβάνονται με δυναμικό τρόπο και να εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και με όση περισσότερη τοπικότητα είναι δυνατή».

Σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας ο κ. Κλούγκε μιλά για τις «μετα-COVID συνθήκες», όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν μολυνθεί με COVID-19 παρουσιάζουν παρατεταμένα συμπτώματα, τα οποία επιμένουν για περισσότερες από 12 εβδομάδες, επισημαίνοντας την ανάγκη «να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλύτερες στρατηγικές και υποστηρικτικούς μηχανισμούς για τα άτομα που υποφέρουν από αυτά τα συμπτώματα». Παράλληλα, προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία, όπου «κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μία παράλληλη πανδημία». Αναφορικά με τη βράβευσή του από το ΑΠΘ για την «εξέχουσα συμβολή του στην ψυχική υγεία» δηλώνει πως «συμβολίζει την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη με τις Ελληνικές Αρχές και την ακαδημαϊκή κοινότητα, και την οικοδόμηση μελλοντικών συνεργασιών».

Αφηγείται, τέλος, ένα περιστατικό που έχει μείνει «ανεξίτηλα χαραγμένα» στο μυαλό του, τις κουβέντες που αντάλλαξε με την Αδελφή Αντρέ, «μια σεβάσμια μοναχή από τη Γαλλία, η οποία είχε μόλις αναρρώσει από την COVID-19 και, στα 117 της, είναι ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη» και τη συμβουλή που του έδωσε: «Να είσαι υπομονετικός, να είσαι ευγενικός και να ενθαρρύνεις τους άλλους».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Περιφερειακού Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ. Χανς Κλούγκε (Hans Kluge) στη Σμαρώ Αβραμίδου για το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

-Η διαπίστωση ότι η πανδημία μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο σε μερικούς μήνες, μας φέρνει πιο κοντά και στο τέλος της; Με όσα γνωρίζει πλέον η ανθρωπότητα για τον ιό και τα όπλα που έχει αναπτύξει για να τον πολεμήσει, μπορούν ακόμη να υπάρξουν ανατροπές και μεγάλες επιδημιολογικές εξάρσεις;

Αυτή η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παγκοσμίως τα κρούσματα αυξάνονται διαρκώς τις τελευταίες έξι εβδομάδες και στην Περιφέρεια της Ευρώπης, βλέπουμε μεν σημάδια ότι ο αριθμός των κρουσμάτων σταθεροποιείται, αλλά σημειώνονται ακόμη κοντά στα 1,6 εκατομμύρια νέα κρούσματα COVID-19 κάθε εβδομάδα. Επομένως, η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει τον κίνδυνο και πρέπει να ζήσουμε με τον ιό για κάποιο διάστημα ακόμα. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι έχουμε πολύ ισχυρά εργαλεία στη διάθεσή μας, για να πολεμήσουμε τον ιό και, πλέον, ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε: η φυσική αποστασιοποίηση είναι αποτελεσματική, οι μάσκες είναι αποτελεσματικές, η υγιεινή των χεριών είναι αποτελεσματική, ο εξαερισμός είναι αποτελεσματικός. Η επιτήρηση, τα τεστ, η ιχνηλάτηση επαφών, η απομόνωση, η υποστηρικτική καραντίνα και η συμπονετική φροντίδα, όλα αυτά είναι αποτελεσματικά στο να μας βοηθήσουν να σταματήσουμε τις μολύνσεις και να σώσουμε ζωές. Τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σπάνε τις αλυσίδες της μετάδοσης και πρέπει να συνδυαστούν με την μακροπρόθεσμη στρατηγική του εμβολιασμού. Μόνο με τη χρήση όλων αυτών των όπλων μπορούμε να σταματήσουμε τον ιό.

-Μπορεί σήμερα να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας που να απαντήσουν ρεαλιστικά στο πρόβλημα της χαλάρωσης και εφησυχασμού που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες ως αποτέλεσμα της κόπωσης των πολιτών από τους παρατεταμένους περιορισμούς;

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε όλον τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, όσον αφορά στην εξισορρόπηση ανάμεσα στη δημόσια υγεία και τις σημαντικές οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, λόγω της παρατεταμένης εφαρμογής των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο έλεγχος του ιού συναρτάται με τις συμπεριφορές του πληθυσμού. Οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο έχουν ανταποκριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν δείξει μεγάλη υπευθυνότητα και αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί.

Στον ΠΟΥ γνωρίζουμε πολύ καλά την κόπωση ή ακόμη και τον εκνευρισμό, που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται και η σύστασή μας παραμένει πως όλα τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε πλαίσιο: κοινωνικές, οικονομικές, ψυχολογικές, και συμπεριφορικές επιπλοκές μπορούν να επηρεάσουν το κατά πόσο και πώς πρέπει να εφαρμοστεί το κάθε μέτρο. Υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τις συστάσεις μας για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία μπορούν να ελέγχουν τη μετάδοση, έχουμε προτείνει τέσσερις στρατηγικές- κλειδιά, ώστε οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την κόπωση: κατανόηση, αλληλεπίδραση, παροχή ζωτικού χώρου, αναγνώριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Ακόμη κι όταν χώρες αίρουν μερικούς από τους περιορισμούς και επιτρέπουν τη λειτουργία διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο ιός είναι ακόμη τριγύρω και, κατά συνέπεια, να προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητές μας αναλόγως. Είναι σημαντικό, παρόλα αυτά, τα μέτρα κάθε είδους να λαμβάνονται με δυναμικό τρόπο και να εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και με όση περισσότερη τοπικότητα είναι δυνατή.

-Ποιες χώρες στην Ευρώπη αποτελούν σήμερα την πηγή της ανησυχίας σας για την πορεία της πανδημίας; Η βραδύτητα που διαπιστώσατε στην πορεία των εμβολιασμών έχει να κάνει με τη διανομή των εμβολίων ή τα εμβολιαστικά προγράμματα που υλοποιούν οι κυβερνήσεις;

Είμαστε μάρτυρες μίας ανάμεικτης επιδημιολογικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Υπάρχουν μερικά ενθαρρυντικά σημάδια ότι τα κρούσματα σταθεροποιούνται σε ορισμένες χώρες, αλλά η επίπτωση της νόσου παραμένει υψηλή. Και κατά τραγικό τρόπο έχουμε τώρα ξεπεράσει το ζοφερό ορόσημο των περισσοτέρων από 1 εκατομμύριο θανάτους στην Περιφέρεια Ευρώπης. Είναι πολύ ανησυχητικό ότι οι νοσηλείες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με σημαντική πίεση των συστημάτων υγείας που καταγράφεται σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και της Ουκρανίας.

Όσον αφορά τη διάθεση του εμβολίου για την COVID-19 το σημαντικό θέμα είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης για όλες τις χώρες της Περιφέρειας Ευρώπης και πέρα από αυτήν. Η ζήτηση για εμβόλια απέχει από το να είναι ανάλογη με τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια αυτού του πρώιμου σταδίου. Η κλίμακα διάθεσης των εμβολίων, από μονή της, είναι τεράστια, το ίδιο είναι και οι προκλήσεις. Ο εκνευρισμός εξαιτίας της ανεπαρκούς ροής των εμβολίων είναι κατανοητός. Η παραγωγή των εμβολίων και η διάθεσή τους θα χρειαστούν χρόνο.

Μέσω του μηχανισμού COVAX, ο ΠΟΥ εργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο για να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους. Αναγνωρίζουμε ότι οι χώρες είναι υπεύθυνες απέναντι στους πληθυσμούς τους και εργάζονται προς το συμφέρον τους, όμως σε ένα περιβάλλον περιορισμένης προσφοράς, το οποίο θα ισχύσει για το 2021, μία παγκόσμια προσέγγιση στη διανομή των εμβολίων με δικαιοσύνη και ισότητα είναι η καλύτερη προσέγγιση.

Για να επιταχύνουμε τη ροή των εμβολίων πρέπει να αυξήσουμε δραματικά την παραγωγή τους. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, να αυξήσουμε την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων της αδειοδότησης και τεχνολογίας και -όπου είναι αναγκαίο- της παραίτησης από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

