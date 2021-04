Δεδομένα που συλλέχθηκαν σε πραγματικές συνθήκες δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του ρωσικού εμβολίου Sputnik V φτάνει το 97,6%, ανακοίνωσαν την Δευτέρα το Ινστιτούτο Γκαμαλέγια που ανέπτυξε το εμβόλιο και το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων που το χρηματοδότησε.

Το συμπέρασμα βασίστηκε σε μελέτη που κάλυψε 3,8 εκατομμύρια Ρώσους που έλαβαν και τις δύο δόσεις του εμβολίου το διάστημα από 5 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου.

