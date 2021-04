Ο φιλικός σκύλος με το ψευδώνυμο «Μύτη της καρδιάς», κερδίζει τις καρδιές εκατοντάδων χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα αφού διαδίδει ένα βίντεο στο οποίο λέει αντίο στους φροντιστές του καταφυγίου ενθουσιασμένος που βρήκε μια νέα οικογένεια.

Αφού ο νέος ιδιοκτήτης του τον είχε επιλέξει ανάμεσα σε όλα τα σκυλιά, το σκυλάκι δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος, κουνάει την ουρά του χωρίς να σταματήσει και προσκολλήθηκε στον πάγκο σαν να ήταν ανήσυχος για να υπογράψουν γρήγορα όλα τα χαρτιά.

Το βίντεο που μεταδόθηκε στο Twitter από τον χρήστη Madeyousmile , έχει σαγηνεύσει εκατοντάδες χρήστες που αποφάσισαν να το ονομάσουν «Μύτη της καρδιάς» όταν συνειδητοποίησαν το αδιαμφισβήτητο σχήμα που φαίνεται να έχει η μύτη του. Πολλοί λένε ότι αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι απλώς ένα δείγμα της μεγάλης καρδιάς που πρέπει να έχει το σκυλάκι.

Σύμφωνα με pet-sitting.gr, «Η μύτη της καρδιάς» κατέληξε να αποχαιρετά το καταφύγιο που ήταν το προσωρινό σπίτι του, γλείφοντας το χέρι των φροντιστών του και μάλιστα έκανε «το αντίο της γροθιάς» . Ο διευθυντής καταλήγει λέγοντας «υιοθετήθηκες και θα μου λείψεις!» και με αυτά τα λόγια, μπορούσε να απαντήσει μόνο με ένα αξέχαστο χαμόγελο.

Smile of the Day goes to this shelter dog getting his forever home 🥰👍 Paw bump little buddy! pic.twitter.com/Df4OAtDz1O

— Madeyousmile (@Thund3rB0lt) April 14, 2021