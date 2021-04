Το ρετιρέ της στην Νέα Υόρκη αποφάσισε να πουλήσει το παγκοσμίου φήμης μοντέλο Μπέλα Χαντίντ.

Το τελευταίο διάστημα αρκετοί είναι οι διάσημοι που έχουν πουλήσει κάποια ιδιοκτησία τους, και κάπως έτσι είχαμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά.

Στη λίστα με αυτούς τους celebrities που πούλησαν το σπίτι τους μπήκε και η Μπέλα Χαντίντ, η οποία μετακόμισε από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη το οποίο πούλησε στην τιμή ζήτησης των 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Bella Hadid’s New York City apartment has sold for the $6.5 million asking price. Look inside the apartment via our photo gallery! https://t.co/sLmirThE0P

— JustJared.com (@JustJared) April 15, 2021