Ο Άγγλος σχεδιαστής Πολ Άντριου αποχωρεί από διευθυντής δημιουργικού του Salvatore Ferragamo, μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι του οίκου μόδας με έδρα τη Φλωρεντία.

Ο Πολ Άντριου, ο οποίος ήταν πίσω από κάποια από τα πιο εμβληματικά πρότζεκτ του brand στην πρόσφατη ιστορία του, θα παραιτηθεί μετά την παρουσίαση της συλλογής του Resort 2022, στις αρχές Μαΐου.

Το 2019, έγινε διευθυντής δημιουργικού όλων των συλλογών του Ferrgamo. Κατάφερε σημαντική επιτυχία εκσυγχρονίζοντας τη μάρκα σε πιο νεανική και πιο δυναμική, μετά το έργο του στους Calvin Klein, Alexander McQueen και Donna Karan στο παρελθόν.

Επίσης, η μάρκα παπουτσιών με το όνομά του που κυκλοφόρησε το 2012 κέρδισε το βραβείο του Συμβουλίου Αμερικανών Σχεδιαστών Μόδας, CFDA-Vogue Fashion Fund Award το 2014.

Η αποχώρηση του Άντριου οδηγεί επίσης σε σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του Ferragamo.

Paul Andrew, Salvatore Ferragamo’s creative director, is leaving the house in the midst of restructuring. https://t.co/ILQCkUTRTM pic.twitter.com/c5qyWZDtaJ

— Vogue Runway (@VogueRunway) April 8, 2021