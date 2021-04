Μεγάλο σοκ πέρασαν πρόσφατα τα μέλη της οικογένειας του Τομ Χανκς μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του Τσετ Χανκς, γιου του διάσημου ηθοποιού η πρώην σύντροφός του ισχυριζόμενη ότι της ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία.

O Τσετ Χανκς είναι το τρίτο παιδί του διάσημου ηθοποιού και πρώτο στον γάμο του με την ελληνικής καταγωγής ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον. Είναι ηθοποιός και μουσικός και έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές των ΗΠΑ.

#chethanks former partner Kiana Parker has accused him of committing assault, battery and intentional infliction of emotional distress.https://t.co/plRU5Vrvii

— News18 Movies (@News18Movies) April 15, 2021