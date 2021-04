Η πλατφόρμα Micro-Blogging, το Twitter, επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει το κουμπί «αναίρεση tweet». Ωστόσο, η δυνατότητα ενδέχεται να προορίζεται για χρήστες που πληρώνουν για την επερχόμενη δυνατότητα συνδρομής της εταιρείας.

Η Jane Manchung Wong, η οποία βρήκε για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό στα έργα του κώδικα του Twitter στις 5 Μαρτίου, βρήκε τώρα αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορεί να είναι μια λειτουργία μόνο με συνδρομή.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021