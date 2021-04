Ένας άντρας στην Αγγλία είχε σκοπό να βάλει τέλος στις στοιχηματικές του δραστηριότητες, όταν η τύχη του γέλασε.

Ο άνθρωπος αυτός είχε στον λογαριασμό του 72 ευρώ και αποφάσισε να τζογάρει για μία τελευταία φορά στην ζωή του. Έχοντας άγνοια κινδύνου έριξε όλα του τα χρήματα σε 20 αγώνες, τα οποία εμπεριείχαν μεγάλη δόση ρίσκου με τις αποδόσεις τους. Το τέλος της βραδιάς ωστόσο γέμισε το πορτοφόλι του συγκεκριμένου άνδρα, με ένα ποσό της τάξης των 12.000 ευρώ.

Την απίστευτη αυτή σύμπτωση καθώς και την ξέφρενη αντίδραση του νικητή, δημοσίευσε ο γιός του μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Με τέτοια «τύχη – βουνό», μάλλον δύσκολα θα κλείσει ο συγκεκριμένος λογαριασμός…

My Dad was ready to close his account and put his last 63p on this😂👏🏽 pic.twitter.com/715cGm55jy

— Adam (@AdamOsbourne_3) April 11, 2021