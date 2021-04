Με τον δικό τους τρόπο θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον πρίγκιπα Φίλιππο που έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες πριν σε ηλικία 99 ετών οι ηθοποιοί Ματ Σμιθ και Τομπίας Μένζιες, οι οποίοι ενσάρκωσαν τον σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ στη δημοφιλή σειρά του Netflix «The Crown».

«Θα ήθελα να συλλυπηθώ την Αυτού Μεγαλειότητα τη Βασίλισσα και τη βασιλική οικογένεια. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος ήταν φοβερός τύπος. Και το ήξερε.

Ενενήντα εννέα κι έφυγε, αλλά τι διαδρομή έκανε. Και με τι στιλ! Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σου παλιόφιλε, τίποτε δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσένα», ήταν τα λόγια με τα οποία ο ηθοποιός Ματ Σμιθ αποχαιρέτησε τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Τόμπιας Μένζιες αποχαιρέτησε τον πρίγκιπα Φίλιππο με ανάρτησή του στο Twitter.

«Αν έμαθα κάτι για τον Δούκα του Εδιμβούργου είναι ότι δεν θα ήθελε ένας ηθοποιός που τον υποδύθηκε στην τηλεόραση να εκφράζει την άποψη του για τη ζωή του. Για αυτό θα αφήσω τον Σαίξπηρ να μιλήσει» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Τόμπιας Μένζιες, παραθέτοντας ρητό του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

.If I know anything about the Duke of Edinburgh I’m fairly sure he wouldn’t want an actor who portrayed him on TV giving their opinion on his life, so I’ll leave it to Shakespeare.

«O good old man! how well in thee appears

The constant service of the antique world…»

RIP

— Tobias Menzies (@TobiasMenzies) April 9, 2021