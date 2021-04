Όταν λέμε κοντό σκέψου το σορτσάκι του Τζον Τραβόλτα στο Perfect, τον Χάρι Στάιλς στο GucciFest ή τον Τομ Σέλεκ στο Magnum PI.

Καθώς ο καιρός ζεσταίνει και οι δημόσιοι χώροι ανοίγουν το ενδυματολογικό ερώτημα που διχάζει το ίντερνετ είναι: πότε ένα κοντό σορτσάκι είναι υπερβολικά κοντό;

no thoughts just milo ventimiglia in his short shorts pic.twitter.com/q2VzG0SmWJ — gabbyscordo (@gabbyscordo) April 6, 2021

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηθοποιός Μίλο Βεντιμίλια (This is Us, Gilmore Girls) φωτογραφήθηκε την ώρα που έφευγε από το γυμναστήριο φορώντας ένα μικροσκοπικό σορτσάκι πυροδοτώντας την διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με το πόσο ανδρικό πόδι είναι κομψό να αποκαλύπτεται.

Το ντιμπέιτ βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Πέρυσι ο ηθοποιός Πολ Μέσκαλ, της σειράς Normal People του BBC, έγινε viral όταν φωτογραφήθηκε με πολύ κοντό σορτσάκι ενώ η εμφάνιση του Χάρι Στάιλς με ένα αντίστοιχο κοντό ένδυμα στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

paul mescal doesn’t need the emmy he has these shorts which are arguably better pic.twitter.com/VuPkFJj9PH — kyyle (@kyle4prezident) September 21, 2020

«Οι άνδρες που εκθέτουν τα πόδια τους αντιδρούν με έναν τρόπο στον έντονο έλεγχο που υφίσταται η δημόσια συμπεριφορά μας το τελευταίο έτος», δήλωσε ο καθηγητής Andrew Groves, διευθυντής του Westminster Menswear Archive στο Πανεπιστήμιο του Westminster.

«Θέλουν να νιώσουν το χάδι του αέρα στο δέρμα τους» είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Άλλοι πάλι έχουν αντίθετη άποψη. Ο Shane C Kurup, αναπληρωτής συντάκτης του Men’s Health, δήλωσε σχετικά: «Ο θρυλικός σχεδιαστής της Savile Row, Sir Hardy Amies, συνήθιζε να συμβουλεύει “μην φοράτε ποτέ σορτς, εκτός εάν είστε στην παραλία ή walking tour”».

Ο σχεδιαστής Tom Ford είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως όταν είχε πει σε συνέντευξή του στο Another Magazine το 2011: «Ένας άντρας δεν πρέπει ποτέ να φοράει σορτς στην πόλη… θα πρέπει να φοριούνται μόνο στο γήπεδο του τένις ή στην παραλία.»

I, for one, welcome back that trend and leave you with this magnificent example. https://t.co/jkwXdCLJOi pic.twitter.com/4BIJYXnZyQ — Justine (@justinehouyaux) April 13, 2021

Ωστόσο, ο Kurup πιστεύει ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και καθώς το κάζουαλ ντύσιμο επικρατεί όλο και περισσότερο, οι άνδρες μπορούν πλέον να δείξουν λίγο πόδι παραπάνω. «Την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει άνδρες να φορούν σορτς στο γραφείο καθώς και τη δημιουργία του «κοστουμιού με σορτς»».

Όπως είχε γίνει νωρίτερα με τα skinny jeans και τα χαμηλοκάβαλα, έτσι και τώρα Gen Ζ αγκαλιάζει το μικροσκοπικό σορτσάκι με τρόπο που οι millennials ίσως να μην μπορέσουν να το κάνουν.

«Υπάρχει πλέον μεγάλη έμφαση στην άνεση και στο να νιώθεις καλά με το σώμα σου, όπως και αν είναι αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian