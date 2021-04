Η κόρη της Κλόε Καρντάσιαν έκλεισε τα τρία της χρόνια και η μητέρα της φρόντισε να το γιορτάσουν με το πιο φαντασμαγορικό πάρτι.

Το σκηνικό ήταν παραμυθένιο και εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους ενώ μητέρα και κόρη ήταν ντυμένες με ταιριαστά φορέματα σε λιλά χρώμα. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Κλόε στα social media αποκαλύπτουν την απίστευτη γιορτή που σχεδίασε για την μικρή Τρου.

Lovey is amazing! She spoils us all rotten! Mommy you really are the most magical and incredible person!! Thank you for all that you do for us!! Thank you for making every moment so special 🤍 Look at these Easter baskets?! Wow! Such a blessing 🙏🏽✝️ we love you @krisjenner pic.twitter.com/7O72490JRc

— Khloé (@khloekardashian) April 4, 2021