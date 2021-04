Μετά από ένα από τα πιο παράξενα χρόνια στην ιστορία του κινηματογράφου, τα 74α βραβεία BAFTA πραγματοποιήθηκαν εχθές το απόγευμα. Η μετάδοση έγινε ζωντανά στο BBC One, όπως και τα περισσότερα χρόνια από το 1956 (έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 1949), τα βραβεία απονεμήθηκαν από το Royal Albert Hall, αλλά οι νικητές, όπως ο Άντονι Χόπκινς, εμφανίστηκαν διαδικτυακά, όπως είδαμε και στις Χρυσές Σφαίρες νωρίτερα φέτος.

Παρόλο που το κόκκινο χαλί φέτος είχε απουσίες λόγω πανδημίας, τα κινηματογραφικά αστέρια για άλλη μια φορά φορούσαν τα καλύτερα τους με σχεδιαστές όπως ο Louis Vuitton, ο Thom Browne και άλλοι να έχουν την τιμητική τους.

Η χρονιά είχε λίγες εκπλήξεις τόσο στα βραβεία, όσο και στις εμφανίσεις….

Phoebe Dynevor

Από τις πιο βαρετές εμφανίσεις με φόρεμα Louis Vuitton (μαλλιά και μακιγιάζ εξίσου αδιάφορα). Και αυτή κάπως βαρετούλα δεν έιναι;

Kosar Ali

Με μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς φορώντας ιβουάρ σακάκι, μαντίλι και φόρεμα του οίκου Alexander McQueen. Νεανικό, δροσερό. Μια ολοκληρωμένη στιλιστική πρόταση.

Anna Kendrick

Εμφανίστηκε μέσω Zoom από την Αμερική φορώντας Zuhair Murad. Ωραίο φόρεμα αλλά όχι κατάλληλο για την απονομή.

Kingsley Ben-Adir

Πολύ σικ και μοδάτο ταυτόχρονα. Το μεταξωτό με βαμβάκι κοστούμι είναι από την συλλογή Dior Pre-Fall 21. Ο συνδυασμός με ζιβάγκο και όχι με πουκάμισο είναι hot right now.

Priyanka Chopra and Nick Jonas

Αυτό το ζευγάρι έκλεψε όλα τα φλας (;!). Φορώντας και οι δυο Giorgio Armani απέδειξαν πως οι στιλίστες τους δεν μίλησαν μεταξύ τους για να συνεννοηθούν για τις εμφανίσεις τους. Η Priyanka φόρεσε κάτι που δύσκολα συνδυάζεται (ευτυχώς δηλαδή) και το μαύρο καλτσάκι ήρθε και το αποτελείωσε, ο σύζυγος Jonas έβαλε το γαμπριάτικο.

Pedro Pascal

Αγόρια πάρτε μαθήματα! Ο Πέδρο δίδαξε με Prada και εμείς επικροτούμε…

Celeste

Η τραγουδίστρια Celeste τραγούδησε την υπερκομματάρα «Hear My Voice», από την ταινία «The Trial of the Chicago 7». Το τραγούδι υπέροχο, το φόρεμα προβληματικό. Τώρα που το θυμήθηκα να πω στην γιαγιά μου να αλλάξει ταπετσαρία στις καρέκλες της τραπεζαρίας.

Cynthia Eviro

Η ηθοποιός φόρεσε δημιουργία Louis Vuitton. Αρχίζω να ανησυχώ πραγματικά για τον οίκο.

Riz Ahmed

Ο ηθοποιός επέλεξε Prada και δεν του βγήκε σε κακό. Το στιλ του γενικά είναι φοβερό και αυτό το κοστούμι είναι μια πρόταση. Jared Leto τρέμε!

Vanessa Kirby

Κομψή και σέξι φορώντας Versace.

Yuh-Jung Youn

Νικήτρια και στην κατηγορία Β γυναικείου ρόλου και στο κόκκινο χαλί.

Daniel Kaluuya

Ο ηθοποιός σε μια athleisure εμφάνιση από τον οίκο Alexander McQueen, απέδειξε πως μπορείς να είσαι κομψός με τα αθλητικά σου παπούτσια.

Οι άνδρες σάρωσαν στο κόκκινο χαλί φέτος ή είναι ιδέα μου;

