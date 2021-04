Πρόσφατα, ο Lil Nas X πυροδότησε διαμάχη με την κυκλοφορία του μουσικού του βίντεο για το «Montero (Call Me By Your Name)», αλλά υπάρχουν και άλλα «κολασμένα» διαμαντάκια στο Youtube…

Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name) (2021)

Στο βίντεο της χρονιάς (σίγουρα πράγματα) ο ράπερ Lil Nas X κατεβαίνει στην κόλαση σε ένα στύλο και κάνει lap dance στον Σατανά. Θέλετε κάτι περισσότερο; Από ανοιχτά σεξουαλικές παραστάσεις έως την καταδίκη της Καθολικής Εκκλησίας, εδώ είναι μερικά από τα πιο διαβόητα αμφιλεγόμενα μουσικά βίντεο των τελευταίων δεκαετιών.

Madonna, Like a Prayer (1989)

Το να λέμε ότι το μουσικό βίντεο της Μαντόνα για το τραγούδι της δεκαετίας του ’80 «Like A Prayer» ήταν αμφιλεγόμενο, θα ήταν τουλάχιστον υποτιμητικό. Η Μαντόνα απεικονίζεται σε σκηνές με τον Ιησού και χορεύει ανάμεσα σε καμμένους σταυρούς. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν ήταν ευχαριστημένη με το τραγούδι και τα γραφικά της. Παραμένει εικονικό πάντως.

Kanye West, Famous (2016)

Περιμένατε να μην είναι ο Kanye West στην λίστα; Το βίντεο για το «Famous» προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Το βίντεο απεικονίζει κέρινες φιγούρες γυμνών διασημοτήτων σε ένα κρεβάτι, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας διαμάχης Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και άλλων ανθρώπων όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

Nirvana, Heart-Shaped Box (1993)

Από τα κοράκια και τον εσταυρωμένο μέχρι τις εικόνες της Klu Klux Klan, το μουσικό βίντεο του Nirvana το 1993 για το «Heart-Shaped Box» και οι τρομερές εικόνες του συγκλόνισαν τους θεατές του.

Rihanna, S&M (2011)

Με στίχους για αλυσίδες και μαστίγια και «σεξ στον αέρα», το μουσικό βίντεο για το «S&M» ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις. Μαζί με τα σέξι εσώρουχα και μια πλαστική κούκλα στο σκηνικό, η Ριάνα κάνει βόλτα τον Πέρεζ Χίλτον με ένα λουρί σκύλου. Το σεξουαλικό θέμα προκάλεσε την απαγόρευση του βίντεο σε 11 χώρες. Δώσε Ριάνα…

Cardi B και Megan Thee Stallion, WAP (2020)

Το «WAP» έκανε αναμφισβήτητα πάταγο το 2020. Όχι μόνο οι στίχοι είναι αρκετά πικάντικοι για να προκαλέσουν αντιδράσεις από το Συντηρητικό Κόμμα , έκτακτο δελτίο ειδήσεων στο Fox και πολλά προτοσέλιδα, αλλά το συνοδευτικό μουσικό βίντεο πρόσθεσε λάδι στη φωτιά. Η σεξουαλικότητα στα καλύτερα της και σαν μην έφτανε αυτό εμφανίστηκε η Κάιλι Τζένερ στο κλιπ. Όλα αυτά μαζί έκαναν το Διαδίκτυο να σπάσει.