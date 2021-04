Viral

Μερικά από τα πιο αμφιλεγόμενα μουσικά βίντεο όλων των εποχών

Πρόσφατα, ο Lil Nas X πυροδότησε διαμάχη με την κυκλοφορία του μουσικού του βίντεο για το «Montero (Call Me By Your Name)», αλλά υπάρχουν και άλλα «κολασμένα» διαμαντάκια στο Youtube…