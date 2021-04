Φως στο μυστήριο πίσω από τον ακριβότερο πίνακα του κόσμου, τον πίνακα «Salvator Mundi» (Σωτήρας του Κόσμου), που φέρεται να φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ρίχνει ένα νέο γαλλικό ντοκιμαντέρ.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ του Αντουάν Βιτκίν, που θα προβληθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη γαλλική τηλεόραση, ο σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης δεν φιλοτέχνησε ολόκληρο το έργο, αλλά απλώς «συνεισέφερε» σε αυτό.

Ο πίνακας του Ιησού Χριστού ως «Σωτήρα του Κόσμου» είχε σπάσει το 2017 όλα τα ρεκόρ, όταν πουλήθηκε έναντι 450 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο μυστικός αγοραστής του δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αν και το Ριάντ το διέψευσε.

Savior for Sale, a new documentary presents anonymous sources who claim that the Louvre’s plan to exhibit Da Vinci’s Salvator Mundi fell through because they refused to bow to Saudi Arabian demands. #France | #SaudiArabia https://t.co/NTlNOcniIn

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 11, 2021