Μπορεί το αυστηρό πρωτόκολλο να κρατάει ακόμη καλά κρυμμένα τα μυστικά της μοναρχίας στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία περνά τη δική της κρίση μετά το Megxit, ωστόσο η αλήθεια είναι πως οι υπόλοιπες πριγκίπισσες του κόσμου δεν έχουν τόσο αυστηρό τρόπο ζωής.

Αυτό αποδεικνύεται από την απόφαση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μάρθα Λουίζ, να εγκαταλείψει τη χώρα της και να μετακομίσει στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια όπου βρίσκεται ο φίλος της.

Η 49χρονη πριγκίπισσα μίλησε στη νορβηγική εφημερίδα VG και είπε ότι μαζί της θα πάρει και τα παιδιά της: τη 17χρονη Maud Angelica, τη 15χρονη Leah Isadora και τη 12χρονη Emma Tallulah.

«Αυτό το διάστημα υπάρχει και ο κοροναϊός και είναι δύσκολο να κάνουμε προγραμματισμό, ωστόσο σχεδιάζουμε να μετακομίσουμε. Τα παιδιά μου φυσικά θα έρθουν μαζί μου. Θα ερχόμαστε όμως συχνά στη Νορβηγία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μάρθα Λουίζ μοναχοκόρη του βασιλιά Χάραλντ Ε’ και της βασίλισσας Σόνια, είχε προκαλέσει σκάνδαλο όταν ανακοίνωσε ότι έχει σχέση με τον σαμάνο Ντούρεκ διάσημο στο Λος Αντζελες με πελάτισσα τη Γκούινεθ Πάλτροου.

Μάλιστα το ζευγάρι θα είχε παντρευτεί αλλά η πανδημία χάλασε τα σχέδια τους και μάλιστα τους έχει κρατήσει μακριά μήνες.

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι έχει πέσει σε κατάθλιψη μακριά του και νιώθει ότι «έχει συνθλιβεί».

Πάντως οι γονείς της Μάρθα δεν πήραν στραβά την σχέση τους, απλώς χαρακτήρισαν την απόφαση της τρελή.

«Το να είσαι με έναν σαμάνο, αυτό είναι εντελώς εκτός από το κουτί. Αυτό είναι τρελό», της είπε ο βασιλιάς και η βασίλισσα.

Η πριγκίπισσα έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της ειδικά μετά την αυτοκτονία του πρώην συζύγου της.

Ο Αρι Μπεν, με τον οποίο χώρισε η πριγκίπισσα το 2017, είχε αυτοκτονήσει σε ηλικία 47 ετών το 2019, αφήνοντας πίσω του τα τρία παιδιά τα οποία απέκτησε μαζί της. Το ζεύγος ήταν παντρεμένο από το 2002. Την ίδια χρονιά ο Μπεν είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση, κατά την διάρκεια συναυλίας των Βραβείων Νόμπελ.

