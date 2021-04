Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, μίλησε στο «ΟΚ!» για την πολυσυζητημένη συνύπαρξη της Άννας Βίσση και της Δέσποινας Βανδή στο J2US αλλά και όσα σχεδιάζουν οι δύο γυναίκες για το μέλλον.

«Η συνάντησή τους μουσικά και τηλεοπτικά ήταν κάτι που πρώτος το πρότεινε ο Νίκος Κοκλώνης. Στην αρχή γέλασα. Αλλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που πάντα σε εξιτάρει και σε αιφνιδιάζει με τις ιδέες και τις σκέψεις του. Έτσι, πολύ σύντομα αυτό το αυθόρμητο γέλιο εξελίχθηκε σε μια σοβαρή σκέψη. Και μέσα από την κουβέντα καταλάβαμε πως όλο αυτό το πρότζεκτ, η ‘ένωση’ της Βίσση με τη Βανδή, μια ιδέα που ξεκίνησε σχεδόν παράλληλα με το Just the 2 of Us, είχε τεράστια δυναμική. Αν δεν ήταν ο Νίκος να το παρακινήσει και δεν υπήρχε ένας μόνο άνθρωπος, εγώ εν τω προκειμένω, να μιλά και με τις δύο καλλιτέχνιδες, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει» αναφέρει ο επικεφαλής της Panik στην πρώτη του συνέντευξη.



«Έχοντας δουλέψει και με τις δύο για οκτώ περίπου χρόνια, γνώριζαν πολύ καλά ότι θα σεβόμουν τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις κάθε πλευράς και πως δεν υπήρχε περίπτωση να ‘ρίξω’ κάποιον εις βάρος του άλλου. Έτσι, μπόρεσε αι έγινε αυτή η συνάντηση, που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην τηλεοπτική ιστορία. Είναι ένα ορόσημο στη μουσική σκηνή για όλους εμάς που βιώσαμε και γνωρίζουμε αυτή την ‘κόντρα’» συμπλήρωσε ο Γιώργος Αρσενάκος.

Θα τις δούμε ξανά μαζί στο μέλλον; Ο στενός συνεργάτης τόσο της Άννας Βίσση όσο και της Δέσποινας Βανδή ξεκαθάρισε: «Σίγουρα υπάρχουν σκέψεις όχι μόνο για δισκογραφικό ντουέτο, αλλά και για επί σκηνής μουσική συνύπαρξη. Θέλω να ξέρεις ότι διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους μετά την τηλεοπτική τους συνάντηση. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα γίνει έτσι καθώς και οι δύο είναι επιτυχημένες και χορτασμένες. Να περιμένετε πολλά κοινά μουσικά γεγονότα από τις δύο σούπερ σταρ και την Panik».