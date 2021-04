Μπορεί να μην την έχετε ακούσει ποτέ – αλλά η ιδρύτρια της εφαρμογής γνωριμιών Bumble, Whitney Wolfe Herd, έχει ήδη μπει στη λίστα του Forbes με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Και ενώ άλλοι δισεκατομμυριούχοι όπως η Κιμ Καρντάσιαν εξασφαλίζουν το ένα μετά το άλλο πρωτοσέλιδα παίρνουν τα πρωτοσέλιδα, η λιγότερο γνωστή Wolfe Herd θα μπορούσε αποτελέσει ένα εξίσου ισχυρό πρότυπο.

Η 31χρονη έγινε η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο τον Φεβρουάριο, έχοντας τον 18 μηνών γιο της στην αγκαλιά της.

Η ίδια έχει δηλώσει πως θέλει να κάνει το Διαδίκτυο «ένα πιο ευγενικό, πιο υπεύθυνο μέρος».

Bumble founder Whitney Wolfe Herd’s fortune rockets past $1 billion as the dating app goes public—making her the world’s youngest self-made woman billionaire https://t.co/yK9VKCGrGm by @AngelAuYeung pic.twitter.com/yrKHaRzF0p

— Forbes (@Forbes) February 11, 2021