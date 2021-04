Κανείς μας δεν ήταν έτοιμος για την επέλαση του Zoom. Μπορεί η ιδέα της δουλειάς από το σπίτι να υπόσχεται μεγαλύτερη άνεση, όμως ειλικρινά, υπάρχει κάτι πιο άβολο από το να «φέρνεις στο σπίτι σου» τον διευθυντή, τον συνάδελφο ή τον δάσκαλο του παιδιού σου; Και αν τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους κοινούς θνητούς, οι διάσημοι βρέθηκαν σίγουρα πιο εκτεθειμένοι από όλους. Βέβαια, τα σπίτια τους είναι μάλλον πιο τακτοποιημένα από τα δικά μας, όμως τουλάχιστον εμάς δεν μας… βαθμολογεί κανείς.



Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ένας λογαριασμός στο Twitter, με το εύγλωττο όνομα Room Rater. Πίσω από αυτόν κρύβονται ο Κλοντ Τέιλορ και η σύντροφός του Τζέσι Μπέρι και όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο τους βρέθηκαν αποκλεισμένοι ο ένας στις ΗΠΑ και η άλλη στον Καναδά, στη διάρκεια του πρώτου lockdown. Τον Απρίλιο του 2020 έφτιαξαν αυτό το account για να σχολιάζουν μαζί τα δωμάτια των διάφορων πολιτικών, διασημοτήτων και κάθε είδους ελίτ γενικότερα και κατέληξαν να αποκτούν πολύ μεγαλύτερη «δύναμη» από ό,τι περίμεναν.

Behind Boris..Fahrenheit 451, the Twits, the Resistence, Betrayed, the Subtle Knife. Serious shade by an unknown librarian. He/she gets the ten. 0/10 for @BorisJohnson pic.twitter.com/CvSiphfUzZ — Room Rater (@ratemyskyperoom) August 26, 2020

Για παράδειγμα, όπως εκμυστηρεύτηκαν οι δυο τους στον Guardian, υπήρξε ένας πολύ γνωστός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που παραπονέθηκε για την κακή κριτική του σπιτιού του μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας του, ο οποίος επικοινώνησε με το ζευγάρι προσπαθώντας να τους πείσει ότι… υπήρξαν άδικοι.

Κακές βαθμολογίες έχει λάβει και η Lady Gaga (2/10, λόγω υπερβολικά μινιμαλιστικού background), ενώ ο Τζον Λέτζεντ έλαβε το εντυπωσιακό 10/10 παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πλάνου καλυπτόταν από ένα πιάνο.

Πάντως το ζευγάρι δεν σχολιάζει μόνο τη διακόσμηση. «Πρέπει και η κάμερα να είναι στο σωστό ύψος. Να βρίσκεται στο ύψος των ματιών. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι. Κανείς δεν θέλει να δει τα ρουθούνια σου», εξηγεί ο Τέιλορ στον Guardian. «Επίσης πρέπει να είσαι στη σωστή απόσταση από τον τοίχο που λειτουργεί ως φόντο».

Επιπλέον, η βαθμολογία αυξάνεται αν υπάρχει καλός φωτισμός, σκάλες, πίνακες, βιβλία ή φυτά – όμως όχι υπερβολικά πολλά.

The room is bright and the decor is charming. The view through the window is lovely. 9/10 @HillaryClinton pic.twitter.com/ydkbTzLyjn — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 29, 2020



Όλα αυτά τα tips το ζευγάρι σκοπεύει να τα εκδώσει και σε βιβλίο, αφού από τη στιγμή που άνοιξαν τον λογαριασμό τους, πάρα πολλοί άνθρωποι τους έχουν απευθυνθεί για καθοδήγηση.

Πάντως, το ζευγάρι παραδέχεται ότι βάζει καλύτερη βαθμολογία σε Δημοκρατικούς πολιτικούς σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους – ενώ ο Τραμπ θα έπαιρνε σίγουρα ένα ολοστρόγγυλο 0/10. Την ίδια βαθμολογία που έβαλαν και στον Μπόρις Τζόνσον.