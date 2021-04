Μια τεράστια ασιατική σαύρα νερού (Βαράνος) μπήκε σε ένα 7-Eleven παντοπωλείο στην Ταϊλάνδη και ανέβηκε σε ένα ράφι, εκπλήσσοντας τους πελάτες.

Οι σαύρες παρακολούθησης είναι μεγάλες σαύρες στο γένος Varanus. Είναι εγγενείς στην Αφρική, την Ασία και την Ωκεανία, αλλά τώρα βρίσκονται επίσης στην Αμερική ως επεμβατικό είδος. Αναγνωρίζονται περίπου 80 είδη.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, οι σαύρες παρακολούθησης έχουν μακρύ λαιμό, ισχυρές ουρές και νύχια και καλά αναπτυγμένα άκρα. Το μήκος των υφιστάμενων ειδών ενηλίκων κυμαίνεται από 20 cm (7,9 in) σε ορισμένα είδη, έως πάνω από 3 m (10 ft) στην περίπτωση του δράκου Komodo, αν και το εξαφανισμένο varanid γνωστό ως Megalania (Varanus priscus) μπορεί να ήταν ικανό μήκους άνω των 7 m (23 ft).

Τα περισσότερα είδη παρακολούθησης είναι χερσαία, αλλά είναι επίσης γνωστά δενδρολογικά και ημιαυτικά όργανα. Ενώ οι περισσότερες σαύρες παρακολούθησης είναι σαρκοφάγα, τρώνε αυγά, μικρότερα ερπετά, ψάρια, πουλιά, έντομα και μικρά θηλαστικά, μερικά τρώνε επίσης φρούτα και βλάστηση, ανάλογα με το πού ζουν.

