Σε μία από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το μίσος κατά των Ασιατών που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Κυριακή 4 Απριλίου εντοπίστηκε η Ριάνα.

Μάλιστα, η βοηθός της τραγουδίστριας, Τίνα Τρούονγκ , δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δύο φωτογραφίες από τη συμμετοχή της στη διαδήλωση, γράφοντας: «Έτσι μοιάζει η αλληλεγγύη».

Επίσης δημοσίευσε ένα βίντεο της γνωστής τραγουδίστριας, που φαίνεται αγνώριστη με μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, γυαλιά ηλίου και μάσκα στο πρόσωπο.

Μάλιστα, κρατούσε ένα πλακάτ που στη μία όψη έγραφε: «Σταματήστε το μίσος κατά των Ασιατών». Στην άλλη της πλευρά η πινακίδα έγραφε: «Μίσος = Ρατσισμός ενάντια στον Θεό!».

Λίγο αργότερα, η Τίνα Τρούονγκ μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο η Ριάνα δίνει το όνομα του λογαριασμού της στο Instagram σε έναν από τους διαδηλωτές.

.@rihanna gave her Instagram handle to protestors (who didn’t recognize her) at the #StopAsianHate march in NYC. 🤍 #StopAAPIHate pic.twitter.com/hPxoolmfTD

— FentyStats.com (@FentyStats) April 5, 2021