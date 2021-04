Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας, η αδερφή της Βασίλισσας Ελισάβετ, η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, την καλωσόρισε ως μια ανάσα φρέσκου αέρα εν μέσω πολλών αμφιβολιών.

Αρχικά, η Μαργαρίτα είδε στο πρόσωπο της Νταϊάνα μια ευγενική ψυχή, που αγωνίστηκε σκληρά για να βρει τη θέση της μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν καλή, όπως αναφέρει στο νέο του βιβλίο Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters, ο Άντριου Μόρτον.

«Καμία από τις δυο τους δεν ήταν αδίστακτη. Η Μαργαρίτα αγκάλιασε την Νταϊάνα, θέλοντας να την βοηθήσει.

Aρχικά, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα έσπευσε να βοηθήσει την Νταϊάνα στο θέμα της προσαρμογής στον νέο της ρόλο και μάλιστα ζήτησε από την αδελφή της Βασίλισσα Ελισάβετ να της δώσει λίγο χρόνο, να της δώσει μια ευκαιρία», γράφει ο Μόρτον στο βιβλίο του.

«Η βασίλισσα, που απέφευγε τις οικογενειακές αντιπαραθέσεις όσο ήταν δυνατόν, ακολούθησε τότε τη συμβουλή της αδερφής της».

Ωστόσο, το 1995, όταν η Νταϊάνα έδωσε την περίφημη συνέντευξη στο BBC στην οποία παραδέχτηκε δημόσια ότι στο γάμο της με τον Κάρολο «υπήρχαν 3», η πριγκίπισσα Μαργαρίτα άλλαξε δραματικά στάση απέναντι στην Νταϊάνα.

Τότε «έπεσε η γκιλοτίνα» όπως αναφέρει ο βιογράφος, θέλοντας να δώσει έμφαση στο κακό κλίμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο γυναίκες, με την Μαργαρίτα να θέλει το «κεφάλι» της Νταϊάνα, για το κακό που έκανε στην οικογένειά της.

Ξεφεύγοντας από την πρακτική της βασιλικής οικογένειας να κρατά ιδιωτικές τις προσωπικές της υποθέσεις, η Νταϊάνα δεν άντεξε και μίλησε με ειλικρίνεια στον Μπασίρ για την κατάρρευση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο, τις πιέσεις της βασιλικής ζωής, τους αγώνες που έδωσε για την ψυχική της υγεία και την έλλειψη υποστήριξης που ένιωσε μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Μάλιστα, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα φέρεται να είχε στείλει τότε ένα επικριτικό και προσβλητικό γράμμα στη Νταϊάνα, κατηγορώντας την ότι απογοήτευσε τους πάντες.

Η σκληρή στάση της αδερφής της βασίλισσας συνεχίστηκε κόβοντας κάθε επικοινωνία και επαφή με την Νταϊάνα, ενώ και στους γιους της δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να έχουν συναναστροφές με τη μητέρα τους.

Ακόμα και όταν η Νταϊάνα βρήκε ξαφνικό θάνατο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Μαργαρία δεν άλλαξε στάση, δεν μαλάκωσε καθόλου.

Μάλιστα, λέγεται ότι η ίδια προέτρεψε τους συγγενείς της να της κάνουν μία απλή κηδεία.

«Μια ιδιωτική κηδεία για μια απλή πολίτη», ήταν η πρότασή της.

Φυσικά, η Ελισάβετ δεν άκουσε τότε την αδελφή της, γνωρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή το παλάτι έπρεπε να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα, κάνοντας μια μεγαλοπρεπή κηδεία για την Νταϊάνα, παρά τις προστριβές της με το παλάτι.

Η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ δεν συγχώρησε ποτέ την προδοσία της Νταϊάνα και έκανε τα πάντα για να τη διαγράψει από τη μνήμη της, καταστρέφοντας όλα τα γράμματα που γράφτηκαν από εκείνη.

Μάλιστα, αυτή η φιλία, που έγινε μίσος αποτέλεσε ένα από τα σκάνδαλα του παλατιού, καθώς έχουν γραφτεί πολλά κατά καιρούς για την κόντρα των δύο γαλαζοαίματων γυναικών.