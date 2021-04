Τα παρακάτω τέσσερα ζώδια αγαπούν την ειρωνεία και πετούν τα «καρφάκια» ή τις ταβανόπροκες τους και μάλιστα με το χαμόγελο στα χείλη!

ΤΑΥΡΟΣ

Αυτό που βλέπεις από τον Ταύρο, αυτό παίρνεις. Τέλος! Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κάτω από αυτό το ζώδιο, δεν φιλτράρουν καμία σκέψη τους.

Ό,τι πιστεύουν, ό,τι νομίζουν στο πετούν… σαν τούβλο στο κεφάλι, χωρίς καν να αναρωτηθούν κατά πόσο θα σε πειράξει ή θα σε προσβάλλει.

Δεν θέλεις να το ακούσεις, δεν τους νοιάζει, από τη στιγμή που θεωρούν ότι είναι η πραγματικότητα. Είναι σαρκαστικοί, όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι έχουν χιούμορ!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Δίδυμος είναι παιχνιδιάρης, είναι αξιολάτρευτος, είναι σκανταλιάρης, έχει και μια γλώσσα όμως που, αν την ανοίξει, δε θα ξέρεις πού να πας να κρυφτείς.

Με χαμόγελο πάντα, μπορεί να σε στολίσει σαν τον… Επιτάφιο, να σε ειρωνευτεί όσο δεν παίρνει, να σε κοροϊδέψει (στην πλάκα πάντα) και όταν συνειδητοποιήσεις ακριβώς τι λέει το στόμα του, τότε σίγουρα θα θέλεις να τον χαστουκίσεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Σαρκαστικά σχόλια και black humor είναι δύο στοιχεία που σύμφωνα καθορίζουν τον Σκορπιό, που με άνεση θα μπορούσε να «χριστεί» ο βασιλιάς της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Όμως, βρίσκεται στην 4η θέση, επειδή, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο χάνει ακόμα και το… μαύρο χιούμορ του και εκσφενδονίζει τη μία ατάκα μετά την άλλη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Last but not least που λένε κι οι φίλοι μας οι Άγγλοι, είναι ο Αιγόκερως.

Τελευταίος μεν, καθόλου αμελητέος δε, καθότι έχει αυτό το ξινό από τη φύση του, το οποίο συνοδεύεται ενίοτε από τσουχτερές ατάκες, ανασηκωμένο φρύδι και ειρωνικά σχόλια, ιδίως όσον αφορά σε άτομα που το παίζουν ανώτερα ή ικανότερα.

Αν μάλιστα πρόκειται για… βίσματα στη δουλειά, τότε ξεσαλώνει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Δεν του το ‘χες του Νεροκουβαλητή αλλά πίστεψέ μας η ειρωνεία του πάει σύννεφο. Είναι ο Νο 1 στον σαρκασμό και την κοροϊδία, κυρίως σε άτομα που είναι κάπως… μειωμένης αντίληψης ή κολλημένα.

Το τι στόλισμα ρίχνει, ούτε λέγεται, ούτε ονομάζεται και είναι… πιο ψυχρός και από τη Σιβηρία. Δεκάρα δε δίνει, αν πληγώσει κάποιον ή αν εκνευρίσει.

Να μην έμπαινε στο στόχαστρό του να μην την άκουγε!