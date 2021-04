Η Κέιτ Γουίνσλετ δήλωσε ότι οι ομοφυλόφιλοι ηθοποιοί φοβούνται να αποκαλύψουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα, υποστηρίζοντας ότι ίδια ότι γνωρίζει «τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις» που κρύβονται προκειμένου να σώσουν την καριέρα τους.

Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός μιλώντας στους Sunday Times αναφέρει:

«Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τον αριθμό των ηθοποιών που ξέρω -μερικοί γνωστοί, μερικοί άγνωστοι- που φοβούνται ότι αν αποκαλυφθεί η σεξουαλική τους ταυτότητα, αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στο να υποδυθούν στρέιτ ρόλους».

“I can think of at least four actors absolutely hiding their sexuality. it’s painful.”https://t.co/Oq0HjtNH8d

