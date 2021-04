Οι όμιλοι Giorgio Armani και Prada ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της εκστρατείας εμβολιασμού στην Ιταλία.

Ο όμιλος Armani θα επιτρέψει τη διεξαγωγή εμβολίων στο Armani / Teatro στο Μιλάνο, που σχεδιάστηκε από τον Ταντάο Άντο.

Η χρήση του θεάτρου, γενικά της σκηνής για τις επιδείξεις μόδας του Ιταλού μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι θα βοηθήσει στη μείωση του μεγάλου φόρτου εργασίας στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και θα διασφαλίσει ότι οι χώροι τους θα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ιατρικής βοήθειας και φροντίδας, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Fashion groups are increasingly willing to offer spaces to vaccinate employees against COVID-19. https://t.co/g2MGjx6Nd3

— WWD (@wwd) March 30, 2021