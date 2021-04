Η Ryleigh Madison Hampton είναι 4χρονο κορίτσι με δικό της προφίλ στο Instagram που έχει καταφέρει αρκετές φορές να γίνει viral με τα posts της όπου αναβιώνει τα looks σημαντικών Αφρο-Αμερικανών.

Το κοριτσάκι που είχε προκαλέσει αίσθηση όταν μιμήθηκε τις εμφανίσεις της Michelle Obama και της Kamala Harris στην ορκωμοσία του Biden τον περασμένο Ιανουάριο, ανέβασε ένα καινούριο post.

Beyoncé’s beehive fandom has a new all-star member, and her name is Ryleigh Madison Hampton. The 4-year-old model adorably channeled the iconic singer’s showcase of her latest Adidas x Ivy Park collection. https://t.co/l4GUQNE47X

— Good Morning America (@GMA) April 2, 2021