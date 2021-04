Πρωταγωνιστής σε μία υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας είναι ο Ουρουγουανός αμυντικός Φρέντι Γκουαρίν.

Ο παλιός αμυντικός της Ίντερ, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της κολομβιανικής Μιγιονάριος, συνελήφθη από την αστυνομία με την κατηγορία της επίθεσης στον πατέρα του και σε άλλα μέλη της οικογένειας του.

Η εφημερίδα El Pais υποστηρίζει πως οι συγγενείς του κατήγγειλαν τον Γκουαρίν, ο οποίος είχε χειροδικήσει σε βάρος τους.

Η ιστοσελίδα «Blu Radio Colombia» δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ο Γκουαρίν συλλαμβάνεται και φέρεται να έχει αίματα στα ρούχα του.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του 34χρονου στόπερ και διευκρίνισε ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αντέδρασε στους αστυνομικούς που τον συνέλλαβαν.

Δείτε το βίντεο:

Fredy Guarín has been arrested by Colombian police after allegedly assaulting his father and other family members. pic.twitter.com/SYUgI2wMOX

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 1, 2021