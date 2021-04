Έτοιμος να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο Μάικ Τζέιμς, καθώς πλέον αποτελεί «ξένο» σώμα για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και δεν αναμένεται να αγωνιστεί περαιτέρω.

Μετά το επεισόδιο που είχε με τον Δημήτρη Ιτούδη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ούνικς Καζάν, ο Έλληνας τεχνικός τον έστειλε στα αποδυτήρια και στη συνέχεια η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε πως δεν υπολογίζεται πλέον.

Ο Ιτούδης στις δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρος με την απειθαρχία του Τζέιμς και όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα είναι για πολύ μέλος της «ρωσικής αρκούδας».

Σύμφωνα με το «Sportando» ο 30χρονος έχει βγάλει εισιτήριο δίχως επιστροφή και αύριο Σάββατο (3/4) θα βρίσκεται στην πατρίδα του και πλέον περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Mike James is expected to leave Moscow and fly back to States tomorrow, sources told @urbodo and me

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 2, 2021