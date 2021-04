Το YouTube δοκιμάζει να αποκρύπτει από τους χρήστες τον αριθμό των dislikes στα βίντεο ώστε να μην γνωρίζουν σε πόσους ακόμα δεν αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο.

Ένα tweet στον επίσημο λογαριασμό του YouTube αναφέρει: «Σε απάντηση στις αντιδράσεις των δημιουργών σχετικά με τις στοχευόμενες θετικές και αρνητικές προωθήσεις των βίντεο, αποφασίσαμε να πειραματιστούμε με την απόκρυψη του συνολικού αριθμού των dislikes από το κοινό.» Το tweet περιλαμβάνει μια εικόνα που δείχνει το εικονίδιο «Δεν μου αρέσει» χωρίς την ύπαρξη μετρητή.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

Για τους θεατές που συμμετέχουν στο πείραμα μπορούν ακόμη να τους αρέσει ή όχι ένα βίντεο, να επικοινωνήσουν με τους δημιουργούς και να ρυθμίσουν τις προτάσεις που εμφανίζει το YouTube.

Creators, you’ll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you’re in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021