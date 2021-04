Το πρώην μοντέλο Κρίσι Τέιγκεν φιγουράρει στο εξώφυλλο της ειδικής έκδοσης του περιοδικού People, «Beautiful», όπου εκμυστηρεύεται πως έχει εδώ και καιρό αφήσει πίσω της το μέτρημα… των θερμίδων.

Η 35χρονη Τέιγκεν είπε, επίσης, ότι ο ορισμός της για το τι εστί ομορφιά έχει αλλάξει από τότε που απέκτησε τα παιδιά της, την 4χρονη Λούνα και τον 2χρονο Μάιλς.

Chrissy Teigen Graces the Cover of PEOPLE’s #BeautifulIssue with Her ‘Wonderful’ Kids Luna and Miles https://t.co/otc0ocittO pic.twitter.com/sEAiNICmqv

— People (@people) March 31, 2021