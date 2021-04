Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι άνθρωποι ασκούν τον Ταοϊσμό σήμερα στην Κίνα, αλλά παντού υπάρχουν γύρω μας στοιχεία που δείχνουν τη γοητεία που ασκεί στη Δύση αυτή η αρχαία θρησκεία. Από μαθήματα τάι τσι, μέχρι κολιέ γιν και γιανγκ και φενγκ σούι, φαίνεται ότι μας ενδιαφέρει πολύ, ιδίως όταν αφορά το ταοϊστικό σεξ.

Η όλη φάση του ταοϊσμού υπόσχεται όχι μόνο το καλύτερο σεξ της ζωής σου, αλλά και καλύτερη υγεία, μεγαλύτερη ζωή, και ευτυχία. Το μυστικό; Αν είσαι άνδρας, να μην τελειώνεις καθόλου.

Οι ταοϊστές σε όλον τον κόσμο εξασκούν τη μη εκσπερμάτιση κατά τη διάρκεια του σεξ πιστεύοντας ότι αυτό θα πυροδοτήσει τα αποθέματα ενέργειας στο σώμα τους και θα τους κάνει καλύτερους εραστές. Μπορεί να φαίνεται περίεργη πρακτική, αλλά η διατήρηση του σπέρματος είναι από τις βασικές αρχές του ταοϊστικού σεξ.

Οι γυναικείοι οργασμοί, από την άλλη, θεωρείται ότι ενεργοποιούν το πνεύμα και δεν το αποστραγγίζουν. Κανένας ταοϊστής που σέβεται τον εαυτό του δεν θα σηκωνόταν μετά το σεξ και θα ρωτούσε μια γυναίκα αν τελείωσε, επειδή ο οργασμός της είναι ζητούμενο και όχι μια σκέψη εκ των υστέρων.

Πολλοί αρχαίοι ταοϊστές δάσκαλοι γράφουν για το σεξ ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σαν να είναι μια μάχη που ο άνδρας κερδίζει μόνο αν προσφέρει οργασμό στη γυναίκα, ενώ ελέγχει τον δικό του. Το True Manual of the Perfected Equalization (Το Πραγματικό Εγχειρίδιο της Τελειοποιημένης Εξισορρόπησης), γραμμένο τον όγδοο αιώνα, γράφει: «Στη μάχη του σεξ, ο εχθρός είναι η γυναίκα και ο άνδρας πρέπει να κρατάει τον εαυτό του υπό έλεγχο και το μυαλό του αποστασιοποιημένο, σαν να αιωρείται στον γαλανό ουρανό και το σώμα του να βυθίζεται στο τίποτα».

Η σύγχρονη επιστήμη δεν συστήνει να κρατάνε οι άνδρες το σπέρμα τους, αλλά πολλά μπορούν να ειπωθούν ως προς τη μεγαλύτερη διάρκεια στο σεξ.

Οι τεχνικές του ταοϊστικού σεξ βασίζονται στο «φανγκ σου» ή «φανγκ ζονγκ σου», που σημαίνει «μέσα στην κρεβατοκάμαρα» και αναπτύχθηκαν από Κινέζους μάγους του σεξ κατά τη διάρκεια ή και πριν από τη δυναστεία των Han (200 π.Χ.-220 μ.Χ.). Για να καταλάβουμε γιατί οι ταοϊστές θεωρούν τόσο σημαντικό να μην εκσπερματώνουν, πρέπει να καταλάβουμε κάτι για το γιν και το γιανγκ. Το φανγκ σου διδάσκει ότι η αρσενική ενέργεια (γιανγκ) και η θηλυκή ενέργεια (γιν) αλληλοσυμπληρώνονται στο σεξ και αυτό δημιουργεί το τζινγκ, μια ισχυρή σεξουαλική ενέργεια.

Επιπλέον, το σπέρμα ως υγρό περιέχει πολύ τζινγκ, πολλή ενέργεια. Η ενέργεια αυτή πρέπει να μένει στο σώμα, για να θρέφει το μυαλό, σε μια διαδικασία που λέγεται «χουάν τζινγκ που λάου». Αν ένας άνδρας εκσπερματίσει, δημιουργεί μια διαρροή τζινγκ, το οποίο όταν χαθεί, είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί ξανά. Τo πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η πολύτιμη ενέργεια μπορεί να απορροφηθεί από τη σύντροφο και να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το δικό της τζινγκ.

Για να έχεις τζινγκ πρέπει να κάνεις πολύ σεξ, με όσους περισσότερους συντρόφους γίνεται. Ο διάσημος γιατρός Sun Simiao (581-682 μ.Χ.) έγραφε ότι οι άνδρες πρέπει να έχουν δέκα συντρόφους σε ένα βράδυ χωρίς να χύνουν σταγόνα, αν θέλουν να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία. Στο The Classic of Su Nu (περίπου 200-500 μ.Χ.) υποστηρίζεται ότι δέκα γύροι σεξ χωρίς εκσπερμάτιση κάνουν τον άνδρα αθάνατο!

«Μια πράξη χωρίς έκκριση, δυναμώνει το τσι. Δύο πράξεις, βελτιώνουν ακοή και όραση. Τρεις, βοηθάνε στην εξαφάνιση όλων των πόνων. Τέσσερις, ηρεμούν και τα πέντε πνεύματα. Πέντε, χαλαρώνουν τον σφυγμό. Έξι, δυναμώνουν την πλάτη και τη μέση. Επτά, δίνουν δύναμη σε μηρούς και γλουτούς. Οκτώ, κάνουν όλο το σώμα να ακτινοβολεί. Εννιά, προσφέρουν μακροζωία. Δέκα, σε κάνουν αθάνατο».

Τέτοιες διδαχές γοήτευαν τους Δυτικούς για εκατοντάδες χρόνια και έχουν προσαρμοστεί από τις νεοταοϊστικές ομάδες και τις ομάδες τάντρα σε όλον τον κόσμο.

Ο Ian Johnson, δημοσιογράφος που ζει στο Πεκίνο, κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ για την κάλυψη των θρησκευτικών διώξεων στην Κίνα. Επίσης, έχει γράψει το βιβλίο The Souls of China: the Return of Religion After Μαο (Οι Ψυχές της Κίνας: Η Επιστροφή της Θρησκείας Μετά τον Mao), έτσι μπορούμε να πούμε ότι ξέρει ένα-δυο πραγματάκια για τον ταοϊσμό στην Κίνα σήμερα.

«Η έμφαση στη σεξουαλική καλλιέργεια στη Δύση δείχνει πώς η εξερεύνηση ξένων πολιτισμών συχνά λέει πιο πολλά για τον εξερευνητή, παρά για εκείνους που εξερευνεί. Ενώ οι Κινέζοι κάνουν λόγο για σεξουαλική καλλιέργεια, αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της συζήτησης. Με άλλα λόγια, δεν είναι πολύ σημαντικό στην κινέζικη παράδοση. Αλλά το σεξ είναι σημαντικό στον δικό μας πολιτισμό, έτσι δεν είναι παράξενο που ψάχνουμε αρχαίες παραδόσεις για να δούμε τι λένε γι’ αυτό», λέει ο Τζόνσον.

Ως προς τα «παιχνίδια» με την εκσπερμάτιση, χρειάζεται προσοχή. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανακάλυψαν ότι « άνδρες που εκσπερμάτιζαν 21 ή περισσότερες φορές τον μήνα, είχαν 31% μικρότερο κίνδυνο για προστάτη». Έτσι, απ’ ό,τι φαίνεται, η εκσπερμάτιση είναι καλή για τους άνδρες.

Αλλά υπάρχουν και θετικά στις ταοϊστικές διδαχές: Οι τεχνικές τους που σχετίζονται με τον έλεγχο του οργασμού, χρησιμοποιούνται στη δυτική ιατρική, για να αντιμετωπίσουν την πρόωρη εκσπερμάτιση στους άνδρες.

Τα αρχαία ταοϊστικά κείμενα περιέχουν πολλές συμβουλές για το πώς να ελέγχουν τον οργασμό τους οι άνδρες – από τεχνικές αναπνοής και συγκέντρωσης, μέχρι ειδικές κινήσεις του κεφαλιού, σφίξιμο της γροθιάς, πίεση στο όσχεο και σφίξιμο δοντιών. Έρευνες του 2016 έδειξαν ότι άτομα που είχαν πρόβλημα πρόωρης εκσπερμάτισης και εφάρμοσαν αυτές τις τεχνικές για τέσσερις βδομάδες, είδαν δραματική βελτίωση στη διάρκειά τους.

30.4.18

Οι ταοϊστές στην Κίνα μπορεί να σαστίζουν λίγο με τον σεξουαλικό φόρο τιμής των δυτικών στις αρχαίες πρακτικές τους, αλλά μπορούμε να μάθουμε πολλά για το πώς να είμαστε καλύτεροι εραστές χάρη στον Ταοϊσμό.

Με πληροφορίες από το Vice