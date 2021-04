Με περιορισμένο αριθμό θεατών θα πραγματοποιηθεί ο φετινός διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision τον Μάιο στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Οι διοργανωτές της Eurovision είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα πραγματοποιούνταν κάποιες εκδηλώσεις με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλά δεν είχαν διευκρινίσει αν θα επιτρεπόταν σε κοινό να παρακολουθήσει.

Ένας μέγιστος αριθμός 3.500 ανθρώπων που ζει στην Ολλανδία θα επιτραπεί να παρακολουθήσει τις πρόβες, τον ημιτελικό και τον τελικό του διαγωνισμού από τις 18 ως τις 22 Μαϊου, έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη έναν κυβερνητικό αξιωματούχο.

Στην διοργάνωση θα συμμετάσχουν 39 χώρες και οι θεατές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ για κοροναϊό και να έχει βγει αρνητικό προκειμένου να παρακολουθήσουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα και όσα μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ.

33 EBU Members will compete on 18 and 20 May in Rotterdam 🎼

10 from each Semi-Final will join “the Big 5” and hosts the Netherlands in the Grand Final on 22 May! 🏆

Meet all this year’s artists 👉 https://t.co/LyIdWA2EDa#ESC2021 | #Eurovision | #OpenUp https://t.co/Y0pfLoHALw

— EBU (@EBU_HQ) March 30, 2021