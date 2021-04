Ένα ζευγάρι αποκλειστικά και μόνο ψηφιακά αθλητικά υποδήματα, με νέον χρώματα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν σε διευρυμένη πραγματικότητα ή να τα «φορούν» σε φωτογραφίες τους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδίασε ο Alessandro Michele, διευθυντής δημιουργικού στον Gucci.

Shoe lovers will be able to wear the Virtual 25 on a variety of digital spaces such as the popular gaming platform #Roblox pic.twitter.com/6ZWBUA71cZ

«Σε πέντε ή ίσως 10 χρόνια, ένα σχετικά μεγάλο κομμάτι των εσόδων των οίκων μόδας θα προέρχεται από ψηφιακά προϊόντα» είπε, μιλώντας στο Business of Fashion, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wanna, Sergey Arkhangelskiy.

Ο κάτοχος των Gucci Virtual 25 μπορεί να τα φορέσει σχεδόν όπως «φορά» ένα face filter όταν τραβά φωτογραφίες ή βίντεο για να τα μοιραστεί στο διαδίκτυο.

Στην πρώτη περίπτωση, η αγορά ξεκλειδώνει μια εκδοχή των υποδημάτων για χρήση σε βιντεοπαιχνίδι, εκδοχή την οποία μπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» για να την φορέσει το avatar του στην εικονικής πραγματικότητας πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης VRChat ή στο online παιχνίδι Roblox.

Ο διάσημος ιταλικός οίκος μόδας, όπως αναφέρει σχετικά το ΑΠΕ, έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τη Wanna για να δημιουργήσει εκδοχές διευρυμένης πραγματικότητας όλης της κολεξιόν αθλητικών υποδημάτων του ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προβάρει, στην εφαρμογή Gucci ό,τι του τραβά το ενδιαφέρον.

Από το περασμένο φθινόπωρο, έχει επίσης μετατρέψει μια σειρά design του σε ψηφιακές εκδοχές για avatar βιντεοπαιχνιδιών· δημιούργησε σειρά αξεσουάρ για το The Sims 4 και παρουσίασε στο Pokémon Go τη συνεργασία Gucci – The North Face.

Gucci has announced it will sell digital pairs of shoes that only exist in augmented reality (as worn in our studio by @DaniTVNews).

The Virtual 25 trainer costs £8.99 – but is it just a gimmick, or a step towards a future of NFTs and online-only collectibles?@Kris_Sangani pic.twitter.com/U12M4KdmTZ

— Channel 5 News (@5_News) March 31, 2021