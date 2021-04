Το εμβόλιο Covid-19 των Pfizer/BioNTech προσφέρει «υψηλά επίπεδα προστασίας» και κατά του νοτιοαφρικανικού στελέχους του κοροναϊού, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι δύο εταιρείες.

Τα επικαιροποιημένα δεδομένα των κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι το εμβόλιο mRNA απέτρεψε το 100% των συμπτωματικών κρουσμάτων μεταξύ των εθελοντών στη Νότιο Αφρική, όπου κυριαρχεί το στέλεχος B1351, αν και το δείγμα της μελέτης στη χώρα ήταν σχετικά μικρό στα 800 άτομα.

Additionally, the vaccine was 100% effective in preventing COVID-19 cases in South Africa, where the B.1.351 lineage is prevalent. Read more about the findings: https://t.co/7Cry4tD5eY pic.twitter.com/QvmIJr7rhl

