Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι παραμένει περήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην προβολή στην Αμερική της γαλλικής ταινίας «La Haine» (Το Μίσος).

Jodie Foster says La Haine is the film she’s most proud of https://t.co/NrNLc5MNYg

— The Independent (@Independent) March 28, 2021