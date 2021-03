Εσύ θα ανέβαινες στη νέα εντυπωσιακή γέφυρα που «άνοιξε» στην Κίνα;

Σίγουρα πολλοί θα το σκεφτόντουσαν, ειδικά όταν θα έβλεπαν πως χωρίζεται σε δύο… level.

Οι τολμηροί που την επισκέφτηκαν πάντως βρίσκονταν 140 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ η καμπύλη που δημιουργεί στο πάνω μέρος της σίγουρα προκαλεί σε αρκετούς πονοκέφαλο.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν πως αυτή η γέφυρα είναι ότι πιο τρελό έχουν δει.

This ‘bending’ glass bridge is not for the faint-hearted pic.twitter.com/RDiMf5Lhcv

— The Sun (@TheSun) March 31, 2021