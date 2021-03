Ποιό είναι το κορίτσι από την Καισαριανή που εξελίχθηκε σε «εθνική μανικιουρίστ» και τώρα βρίσκεται στη δίνη ενός σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον σύζυγό της ο οποίος κατηγορείται για το «χρυσό ριφιφί» στο Ψυχικό;

Η Τέτα Καμπουρέλη μέχρι χθες είχε συνηθίσει να βλέπει τον εαυτό της στα περιοδικά και την τηλεόραση με τη ιδιότητα της nail artist των διασήμων. Από το «Teta beauty salon» και τα χέρια της έχει περάσει σύσσωμη η ελληνική showbiz και όχι μόνο. Η ίδια έχει περιποιηθεί ακόμα και διεθνείς σταρ όπως η Μαντόνα, ο Σον Κόνερι ακόμα και η πριγκίπισσα Νταϊάνα ενώ πολλοί θα την αναγνωρίσουν και από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις στις οποίες συνήθιζε να δίνει συμβουλές ομορφιάς.

Ωστόσο τις τελευταίες μέρες το όνομά της ακούγεται δίπλα σε αυτό του επί δεκαετίες συντρόφου της, Βασίλη Γκουρούση, κατηγορούμενου ως δράστη της ληστείας τραπεζικών θυρίδων.

Από την πρώτη στιγμή η ίδια τον έχει στηρίξει κάνοντας λόγo για σκευωρία: «Ο σύζυγός μου είναι αθώος. Κάτι έχει συμβεί και η τράπεζα πρέπει να χρεώσει έναν άνθρωπο για να κλείσει η υπόθεση. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Αστυνομία. Πρέπει, λοιπόν, να χρεωθεί ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι έχει και ένα ποινικό μητρώο. Χρεώνουν στον άνδρα μου όλη αυτή την υπόθεση επειδή η θυρίδα του ήταν δίπλα στης κυρίας που ανοίχτηκε. ∆εν γίνεται με ένα κατσαβίδι να ανοίγει μια τράπεζα. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη.» ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή της.

Τα πρώτα χρόνια στη Καισαριανή και το κλεμμένο πορτοφόλι που την οδήγησε στον σύντροφό της

Η μικρότερη από τρεις αδερφές, την Μυρσίνη και την Ελισάβετ, γεννήθηκε, ανατράφηκε κι έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα στην Καισαριανή. Ήταν, έχει η ίδια δηλώσει, αρκετά ατίθασο κορίτσι, αλλά τα πήγαινε καλά στο σχολείο.

«Από μικρή, ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, γι’ αυτό αργότερα επέλεξα να πάω σε μια σχολή που θα μου έδινε τα εφόδια ώστε να μπορέσω να εργαστώ άμεσα. Ο πατέρας μου, Χρήστος, ήταν υδραυλικός κι έχει πεθάνει. Η μαμά μου Κλειώ, την οποία λατρεύω, εργαζόταν καμαριέρα σε γνωστό ξενοδοχείο στην Καισαριανή», έχει πει σε συνέντευξή της.



Η Τέτα και ο Βασίλης

Ο Βασίλης Γκουρούσης ήρθε στη ζωή της το 1979 όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών κι εκείνος 17. Ένα κλεμμένο πορτοφόλι ήταν το τυχαίο γεγονός που τους έφερε κοντά. «Γνωριστήκαμε στο σχολείο, αλλά μέναμε κοντά, τον ήξερε και η αδελφή μου. Ο γαμπρός μου, ο άνδρας της αδελφής μου, είχε χάσει το πορτοφόλι του με όλο το μηνιάτικό του μέσα και το βρήκε ο Βασίλης και το έφερε στην πόρτα μας. Έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία, η πρώτη επαφή. Μετά με κυνηγούσε και δεν με άφηνε ήσυχη», έχει πει στο παρελθόν η ίδια.

Σύντομα οι δυο τους παντρεύτηκαν, αποκτώντας μάλιστα τρεις γιους. Η ενασχόληση με το μανικιούρ ήρθε για την Καμπουρέλη στην αρχή του έγγαμου βίου.

Διάσημοι πελάτες, φήμη και τηλεόραση

Η φήμη της νεαρής μανικιουρίστα εξαπλώθηκε γρήγορα και δεν ήταν λίγες οι φορές που ευκατάστατες πελάτισσες έφταναν στη Καισαριανή από διάφορες περιοχές της Αθήνας για να τις υπηρεσίες της. Δραστήρια και εργατική, η Καμπουρέλη ξεκίνησε μάλιστα τότε και τα κατ΄ οίκον ραντεβού. Για αρκετά χρόνια κυκλοφορούσε σε ολόκληρη την πόλη με το μηχανάκι της για να εξυπηρετεί την πελατεία της που μεγάλωνε με γρήγορους ρυθμούς.

Το ταλέντο της, μαζί με το γεγονός πως ήταν διαθέσιμη πάντα και παντού για τις πελάτισσές την κατέστησαν σταδιακά σε νούμερο ένα επιλογή διασήμων, συζύγων επιχειρηματιών, πολιτικών και εφοπλιστών.

Την εποχή που το «Teta beauty salon» άνοιγε στα σύνορα της Φιλοθέης με το Χαλάνδρι προσελκύοντας ακόμα μεγαλύτερο κοινό, ο σύζυγός της άφηνε το φαναρτζίδικο με το οποίο ασχολούνταν ως τότε και ξεκινούσε τη δράση του ως επιχειρηματίας ανοίγοντας σταδιακά χώρους εστίασης και όχι μόνο.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, υπουργοί και βουλευτές, ακόμα και πριγκίπισσες συνέχιζαν να περνούν από τα έμπειρα χέρια της Τέτας Καμπουρέλη.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, έχει περιποιηθεί μεταξύ άλλων τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον συλλέκτη Αλέξανδρο Ιόλα, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη Μαντόνα, τον Τζέιμς Μπράουν, τον Σον Κόνερι- η λίστα δεν έχει τελειωμό. Τα μεγάλα ονόματα ήρθαν όπως λέγεται στα χέρια της μέσα από συνεργασίες που εξασφάλιζε ο Βασίλης Γκουρούσης με πολυτελή ξενοδοχεία.

«Η Νταϊάνα ήταν ένα απλό, σοβαρό και λιγομίλητο κορίτσι από την Αγγλία. Και τις τρεις φορές είχε επιλέξει ένα διακριτικό γαλλικό», είχε πει η ίδια για την Νταϊάνα, την οποία είχε περιποιηθεί την εποχή που ήταν ζευγάρι με τον Ντόντι αλ Φαγέντ και βρισκόταν στην Ελλάδα.

Η Ρούλα Κορομηλά που βρίσκονταν ήδη στο πελατολόγιό της την εμπιστεύτηκε, δίνοντάς την βήμα στην τηλεόραση και έτσι άρχισε και η καριέρα της ως τηλεοπτική περσόνα.

Ακολούθησαν πολλές συνεργασίες όπως εκείνη με την Έλενα Κατράβα, συμμετοχές σε εκπομπές όπως το «Just The Two Of Us» και το «Style Me Up».

Παράλληλα δραστηριοποιούνταν και σε άλλους τομείς. Παρέα με τον σύζυγό της άνοιξαν σχολή χορού και παιδότοπο ενώ ασχολήθηκαν και με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων. Η Καμπουρέλη ασχολήθηκε με την συγγραφή ενώ ανέβηκε και στο σανίδι.

Ύστερα, από δύο ρόλους της στα έργα ‘’Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ’’ και ‘’Χαμάμ γυναικών’’, συμπρωταγωνίστησε στη ‘’Σταχτοπούτα’’ του Charles Perrault σε σκηνοθεσία των Βασίλη Πλατάκη και Αναστάση Δεληγιάννη, το οποίο δια χειρός Μαυρίκιου Μαυρικίου μετατράπηκε σε μιούζικαλ για το θέατρο Broadway.

«Οι ελληνικές ταινίες και ο θαυμασμός μου για την Αλίκη Bουγιουκλάκη είναι ένας βασικός λόγος που αγαπώ το θέατρο. Ο Θεός με ευλόγησε να τη γνωρίσω. Ο σύζυγός μου γνώριζε τον Βλάσση Μπονάτσο κι έτσι, μέσω εκείνου, έγινε και η γνωριμία με την Αλίκη, η οποία έγινε πελάτισσά μου. Πήγαινα στο σπίτι της», έχει δηλώσει η Τέτα Καμπουρέλη σε σχέση με την εμπλοκή της με την υποκριτική τέχνη.

Αυτή τη στιγμή η Τέτα Καμπουρέλη διατηρεί το δικό της ινστιτούτο αισθητικής στο Χαλάνδρι, ενώ στον ιστότοπό της, προωθεί τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο ινστιτούτο, γράφει κείμενα για ομορφιά, υγεία και ευεξία και συνομιλεί με τις θαυμάστριες και τους θαυμαστές της.