Τα παπούτσια του «Σατανά», αξίας 1.018 δολαρίων, μοιάζουν πολύ με το μοντέλο Nike Air Max 97s της γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών με τη μόνη διαφορά πως…στη σόλα τους υπάρχει μια σταγόνα πραγματικού ανθρώπινου αίματος!

Κόντρα, λοιπόν, έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, μεταξύ της εταιρείας αθλητικών ειδών Nike και της καλλιτεχνικής συλλογικότητας MSCHF, με την Nike να μοιράζει μηνύσεις και όλα αυτά με αφορμή ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών του «Σατανά».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC, τα παπούτσια που φέρουν πάνω τους έναν ανεστραμμένο σταυρό, μία πεντάλφα και τις λέξεις «Luke 10:18» (Λουκάς 10:18, «Είδα τον Σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό») κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα σε συνεργασία με το ράπερ Lil Nas x και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία κατάφεραν να πουληθούν όλα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Κόστιζαν 1.018 δολάρια και η εταιρεία είχε αποφασίσει να πουλήσει συμβολικά μόλις 666 ζευγάρια.

H κυκλοφορία τους συνέπεσε με την κυκλοφορία του τελευταίου τραγουδιού του ράπερ με τον τίτλο Montero, που για πρώτη φορά ήταν διαθέσιμο στο youtube την περασμένη Παρασκευή. Στο βίντεο κλιπ ο γνωστός ράπερ φαίνεται να κατεβαίνει από τον Παράδεισο στην Κόλαση, φορώντας το συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια.

Η Nike υποστηρίζει πως καμία σχέση δεν έχει με αυτή την κυκλοφορία και κατηγορεί τη ΜSCHF και τον γνωστό ράπερ για κλοπή εμπορικών σημάτων. Zητά, τώρα από το δικαστήριο να σταματήσει τη MSCHF να πουλάει τα παπούτσια και να την εμποδίσει να χρησιμοποιεί το περίφημο σήμα σχεδιασμού Swoosh.

Σε δήλωσή της, η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών ξεκαθάρισε ότι δεν συμμετείχε ποτέ στη δημιουργία των τροποποιημένων αθλητικών παπουτσιών. «Δεν έχουμε σχέση με τον Lil Nas ή τη MSCHF», δήλωσε η εταιρεία.

«Η Nike δεν σχεδίασε ούτε κυκλοφόρησε αυτά τα παπούτσια και δεν τα υποστηρίζουμε» ξεκαθάρισε. Η κυκλοφορία των παπουτσιών, ωστόσο, πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα σε πολιτικούς και θρησκευτικές οργανώσεις ενώ χιλιάδες είναι οι συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από το εν λόγω ζήτημα.»

Our kids are being told that this kind of product is, not only okay, it’s «exclusive.» But do you know what’s more exclusive? Their God-given eternal soul.

We are in a fight for the soul of our nation. We need to fight hard. And we need to fight smart. We have to win. https://t.co/m1k1YWFpuo

— Governor Kristi Noem (@govkristinoem) March 28, 2021